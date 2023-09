DAGONEWS

L'ex amante di un magnate francese dello Champagne è stata condannata per molestie: tra le accuse c’è l'inseguimento con un coltello e la minaccia di tagliargli il pene.

Samira L, 48 anni, è stata condannata a un anno di reclusione con sospensione della pena per aver inseguito Pierre-Emmanuel Taittinger, la cui famiglia è produttrice del famoso marchio di champagne, fuori dalla tenuta di famiglia a Reims.

Secondo il “Times”, oltre a minacciarlo di morte e molestarlo, l'ex amante del 70enne avrebbe molestato anche la moglie Claire, la figlia Vitalie - che attualmente dirige l'azienda - e un'altra presunta amante.

Ma la vittoria di Pierre-Emmanuel in tribunale è stata agrodolce. Samira L, una contabile, ha utilizzato il processo per avanzare accuse scandalose sulla loro vita sessuale che, di sicuro, hanno rovinato la pensione del 70enne che contava di godersi gli ultimi anni con la moglie.

Taittinger si è rivolto per la prima volta alla polizia nel 2017 per denunciare una campagna di molestie durata tre anni da parte della sua ex amante. La coppia aveva iniziato una relazione nel 2011, terminata nel 2014, con grande sgomento di Samira L.

La corte ha appreso che dopo che Taittinger aveva denunciato il suo comportamento alla polizia, Samira L ha bombardato l'uomo con messaggi minacciando di evirarlo e ucciderlo, prima di prendere un treno per andare a casa della famiglia per affrontarlo.

Lì, ha tirato fuori un coltello e lo ha inseguito in strada. In un messaggio successivo gli disse: "Se avessi avuto le scarpe da corsa, ti avrei preso e ucciso".

In aula la donna ha ammesso di aver perseguitato Taittinger perché si sentiva abusata e manipolata quando lui aveva interrotto la loro relazione. Lui, per tentare di farla calmare, l'ha mantenuta in un appartamento a Parigi e ha persino accettato di pagarle un affitto di 2.470 euro mensili per quattro anni.

Ma lei lo ha accusato di averla costretta a una vita di bevute di champagne mentre la portava con sé in sex club di Parigi. In tribunale, Samira L ha detto che «lui sceglieva gli abiti, così come il trucco e la depilazione. Ha scelto gli uomini con cui avrei dovuto fare sesso». La donna ha raccontato anche di essere stata violentata in un night club. La corte ha riconosciuto che Samila L ha provato a diffondere accuse su Taittinger, mettendo in giro voci su pedofila e sfruttamento della prostituzione. Adesso per lei è arrivata la condanna.

