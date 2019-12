MAGNATE DE MENO, GUADAGNATE DI PIU’ - TROPPI POLIZIOTTI OBESI, IL MESSICO METTE A STECCHETTO I SUOI AGENTI: 50 DOLLARI AL MESE IN BUSTA PAGA PER CHI SI RIMETTE IN FORMA DEI 4.279 AGENTI IN SERVIZIO A CITTÀ DEL MESSICO 2.453 RISULTANO SOVRAPPESO, E PIÙ DI 800 SONO CONSIDERATI OBESI - VIDEO

Da it.businessinsider.com

messico poliziotti obesi

Dei 4.279 agenti in servizio a Città del Messico 2.453 risultano sovrappeso, e più di 800 sono considerati obesi. Le autorità locali sono corse ai ripari con un programma decisamente fantasioso: meno chili, più soldi in busta paga. Ecco come funziona

IL MESSICO METTE A STECCHETTO I SUOI AGENTI

Maicol Mercuriali per www.italiaoggi.it

Tutti allineati nel piazzale della caserma, maglietta bianca e fronte che gronda sudore: ordini impartiti a voce alta e poliziotti stesi a terra, impegnati a fare addominali e altri esercizi fisici. Da tre mesi a questa parte la scena è diventata comune a Città del Messico, dove è iniziato «Polizia sana», il programma per far dimagrire i tutori dell'ordine della capitale messicana.

Il girovita dei poliziotti è diventato un problema in un Paese dove il 75% degli adulti è sovrappeso e gli obesi sono in preoccupante crescita, una delle percentuali più alte nell'America Latina assieme a Cile e alle Bahamas, secondo un rapporto della Fao.

messico poliziotti obesi

Su un totale di 83 mila agenti al lavoro a Città del Messico, come scrive l'Agenzia France Presse, oltre un migliaio ha accettato di partecipare a questo programma intenso che, oltre all'attività fisica, impone una rigorosa dieta. Chi decide di mettersi a stecchetto riceve anche un bonus in busta paga pari a mille pesos, circa 47 euro. Un incentivo per adottare uno stile di vita più salutare ed essere di buon esempio per colleghi, conoscenti e familiari.

«Questo è un modo per affrontare un problema molto serio che abbiamo in Messico, cioè l'obesità e l'inattività fisica», afferma Javier Ramirez, uno degli istruttori dei poliziotti a dieta. «Vogliamo che gli agenti siano in condizioni ottimali per poter svolgere efficacemente il proprio lavoro».

messico poliziotti obesi

Sovrappeso e obesità, come detto, sono una piaga per il Messico: basti pensare che lo scorso anno a ben 8,6 milioni di messicani (su un totale di 120 milioni di residenti) è stato diagnosticato il diabete, mentre secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica altri 15 milioni hanno problemi di ipertensione.

L'emergenza obesità ha spinto il parlamento messicano ad agire sull'educazione alimentare e a prendere provvedimenti affinché le etichette degli alimenti maggiormente insalubri (alti livelli di grassi e zuccheri) fossero ben riconoscibili per i consumatori. Misure che hanno trovato il muro dell'industria alimentare, però il governo è andato avanti su questa strada.

Ma il programma «Polizia sana» funziona? Gracilea Benitez, poliziotta di 36 anni, racconta all'Afp: «Ero in cattive condizioni di salute quando ho iniziato il programma, ed ero spesso molto stanca. Ho perso dieci chili e ora non mi sento stanca, sento proprio che il mio corpo è diverso».

messico poliziotti obesi