16 mar 2024 14:00

E MAGNATE ‘STO BABÀ! – LA STORIA DI UNO DEI DOLCI PIÙ AMATI: LO INVENTÒ NEL ‘700 IL RE POLACCO STANISLAO LESZCZYNSKI SPEDITO IN ESILIO IN FRANCIA – IN POCO TEMPO IL “BBABBÀ” CONQUISTÒ TUTTA EUROPA E SBARCÒ A NAPOLI DOVE È DIVENTATO PARTE DELLA TRADIZIONE PARTENOPEA COME TOTÒ O MARADONA – IL “BABÀ” USATO COME COMPLIMENTO E SUL PALCO DI SANREMO CON MARISA LAURITO NEL 1989...