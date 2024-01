MAI DIRE "MADIBA" - L'ASTA DEGLI OLTRE 100 OGGETTI APPARTENUTI A NELSON MANDELA È STATA SOSPESA - IL MOTIVO? GLI EREDI DELL'EX PRESIDENTE SUDAFRICANO SONO NEL MEZZO DI UNA BATTAGLIA LEGALE CON LA " SOUTH AFRICAN HERITAGE RESOURCE AGENCY", CHE SI OCCUPA DELLA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL PAESE - GIÀ NEL 2022, L'ALTA CORTE A PRETORIA AVEVA DATO IN GENNAIO IL VIA LIBERA ALLA FAMIGLIA MANDELA A METTERE I CIMELI ALL'INCANTO, MA ORA…

mandela in prigione

(ANSA) - La vendita all'asta di oltre 100 oggetti personali appartenenti al primo presidente del Sudafrica post-apartheid, Nelson Mandela è stata sospesa. L'asta, prevista per il 22 febbraio, avrebbe dovuto includere la carta di identità del defunto statista e diversi altri oggetti di sua appartenenza. Sul sito della casa d'aste Guernsey's, si legge "This auction has been suspended", "Quest'asta è stata sospesa", senza specificare un motivo.

carta d'identita di nelson mandela in vendita all'asta

L'asta di oggetti di Mandela ha ricevuto ampie critiche ed è stata al centro di un contenzioso tra la South African Heritage Resource Agency (Sahra) e la figlia maggiore di Mandela, Makaziwe, già nel 2022, ma l'Alta Corte del Gauteng a Pretoria aveva dato in gennaio il via libera a Makaziwe. Sahra e altri eredi della famiglia Mandela hanno poi rimesso in discussione la vendita.

oggetti di nelson mandela in vendita all'asta

Sahra ha detto a Netwerk24 che l'asta è stata sospesa dopo che è stato chiesto a Guernsey's di attendere la conclusione dei procedimenti legali. News24 scrive che il portavoce di Sahra, Yazeed Sadien, ha detto che alcuni degli oggetti messi all'asta sono ancora "oggetto di un procedimento legale in corso" e che l'agenzia continuerà a contestare l'asta. Una nuova data per il procedimento non è ancora stata fissata.

