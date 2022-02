11 feb 2022 17:14

MAI DIRE SPRAY - CHIAMATELA "DEGENERAZIONE ZERO": A VERONA SEDICI STUDENTESSE SONO RIMASTE INTOSSICATE DOPO CHE UNA IMBECILLE 14ENNE HA SPRUZZATO IN CLASSE SPRAY AL PEPERONCINO - TRE SONO STATE PORTATE IN OSPEDALE IN CODICE GIALLO, LE ALTRE IN CODICE VERDE - NON SI CONOSCONO LE RAGIONI DEL GESTO