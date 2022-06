GIUSTIZIA AMARA PER I PM DI MILANO – LA PROCURA DI BRESCIA HA CHIESTO IL RINVIO A GIUDIZIO PER FABIO DE PASQUALE E SERGIO SPADARO. L’ACCUSA È “RIFIUTO D’ATTO D’UFFICIO”, PER NON AVER VOLUTO DEPOSITARE PROVE POTENZIALMENTE FAVOREVOLI AGLI IMPUTATI AL PROCESSO ENI-NIGERIA. COME LE CHAT TRA ARMANNA E IL PRESUNTO 007 NIGERIANO “VICTOR” O LA VIDEOREGISTRAZIONE DELL’INCONTRO TRA AMARA E LO STESSO ARMANNA IN CUI L’EX DIRIGENTE ENI PREANNUNCIAVA L’ARRIVO DI “UNA VALANGA DI MERDA”