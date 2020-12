19 dic 2020 19:06

MAI SENTITO PARLARE DI “STUPRO EMOZIONALE”? È UN ALTRO MODO DI DEFINIRE LE TRUFFE D’AMORE IN CUI CASCANO SEMPRE PIÙ TARDONE SUL WEB ABBINDOLATE DALL'ODORE DELL'AUGELLO - IN ITALIA SONO ALMENO 10 MILA LE VITTIME, QUASI TUTTE DONNE - SI FANNO SPILLARE I SOLDI CON LE SCUSE PIÙ STRAMPALATE: “MI HANNO ARRESTATO”, “HO IL FIGLIO MALATO”, “SONO RIMASTO BLOCCATO IN AFRICA PER UNA RIVOLTA” – A TORINO SGOMINATA UNA BANDA DI 15 CRIMINALI: SI ERANO FATTI DARE OLTRE 10 MILIONI…