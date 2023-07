16 lug 2023 19:03

MAIL DI PINO NICOTRI A DAGOSPIA - “MI OCCUPO DEL CASO ORLANDI DA 22 ANNI: LA COMMISSIONE PARLAMENTARE NON SERVIRÀ A UN CAZZO ANCHE PERCHÉ PER “ORIENTARSI” HANNO CONSULTATO GIORNALISTI CHE DI PALLE NE HANNO SPARATE DI ENORMI. PER GIUNTA COMANDERÀ PIETRO (ORLANDI): SE INTERROGANO PERSONE A LUI SGRADITE E NON ACCUSERANNO IL VATICANO STREPITERÀ A ROTTA DI COLLO. QUESTA BRUTTA STORIA È UN’ALTRA CAPORETTO DEL GIORNALISMO ITALIANO, RIDOTTO A CHIACCHIERA DA BAR: NON BASTAVA PIAZZA FONTANA, LA TRAGEDIA MORO, USTICA, ECCETERA…"