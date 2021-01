17 gen 2021 18:12

DI MAIO VIENE CRESIMATO A DOVERE DA DON PIETRO DE LUCA, PARROCO CALABRESE DI PAOLA: “LUI CHE HA UN DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE E HA PORTATO LE BIRRE ALLO STADIO, QUANDO INCONTRA MARIO DRAGHI, HA DETTO: ‘MI HA FATTO UNA BUONA IMPRESSIONE’. COME SE IO DICESSI LA STESSA COSA INCONTRANDO IL PAPA A ROMA. VOI MI DIRESTE: DON PIE’, MO’ TI TIRO DUE SCHIAFFI! - L’ITALIA, A QUESTO POVERO FIGLIOLO, HA FATTO UN GRANDE DANNO: L’HA FATTO ARRIVARE IN ALTO. MA NON GLI VUOLE BENE…” - VIDEO