A MAIORCA SI SONO ROTTI LE PALLE DELLE INVASIONI BARBARICHE – GLI ABITANTI, STANCHI DI GIOVANI CRUCCHI CHE VOMITANO E SCAZZOTTANO IN STRADA, SCENDONO IN PIAZZA E CONVOCANO ASSEMBLEE PER METTERE FINE AL TURISMO DI MASSA DALLA GERMANIA - CACCIARLI NON SARÀ FACILE: È DA 50 ANNI CHE L’ISOLA È DIVENTATA UNA COLONIA TEDESCA E, CON LE LOW COST, È ANCHE PEGGIO - IL MERCATO IMMOBILIARE, CON I PREZZI ALLE STELLE, METTE IN CRISI I RESIDENTI E…

Estratto dell’articolo di Tonia Mastrobuoni per "la Repubblica"

Il suo «i tedeschi di merda ci hanno colonizzati» è diventato il motto di un'isola, lo slogan della reconquista di Maiorca, il grido di dolore contro le spiagge strapiene, i tedeschi sbronzi e il predominio incontrastato dei würstel. Dal palco del "Mallorca live" il rapper Rels B. ha dato voce in questi giorni a un'intera comunità in rivolta contro l'uberturismo tedesco.

I maiorchini non ne possono più dei trenini colorati che percorrono il lungomare zeppi di turisti che dondolano enormi boccali di birra gridando sguaiate canzoni estive. Sono stremati dalle hostess in latex rosa che distribuiscono cocktail già alle dieci di mattina e dalle spiagge piene di immondizia.

Sono stanchi dei karaoke e delle strade invase di tedeschi chiassosi a ogni ora del giorno e della notte. E sono sfiniti dagli ubriachi che si svuotano la vescica dove capita, anche dai tetti.

Da mesi, i residenti hanno cominciato a riempire le piazze, a convocare lunghe assemblee cittadine a Palma e in altre roccaforti del turismo maiorchino e hanno fondato associazioni come "Sos Residents" per mettere fine al turismo di massa di impronta deutsch. Ma cacciarli non sarà facile. Perché Maiorca, per la Germania, non è solo un simbolo. È un culto.

[…] negli anni Ottanta […] Maiorca divenne il "17esimo land tedesco", una meta prediletta per chi sognava un Mediterraneo a basso costo. Insomma, una colonia. Gli alberghi spuntarono come funghi, sulle spiagge cominciò la guerra degli asciugamani con gli inglesi, sul lungomare spuntarono i primi locali dai nomi poco oriundi come Bierkoenig ("Re delle birre"). Con l'avvento dei voli low cost il fenomeno, letteralmente, esplose. E riempì l'isola di 18 milioni di turisti all'anno.

[…] La Bild, che dedica da anni al turismo da "Ballermann" una rubrica tutta sua, in cui dà consigli sulle feste e sui locali più in voga e su come curarsi dalle punture di meduse, è a lutto. Piange da giorni per la rivolta dei residenti, afflitti anche dalla scarsità dell'acqua e da un mercato immobiliare inaccessibile.

Ma accanto ai titoli in cui il tabloid tedesco ricorda ai maiorchini che i tedeschi portano anche montagne di soldi, ce n'è sempre uno che sembra dar ragione ai rivoltosi. Giorni fa un 26enne ubriaco ha rubato un escavatore e si è cappottato in un dirupo. Miracolosamente illeso, ha detto alla polizia di non ricordarsi nulla.

Una "ballermanata" che gli costerà 350mila euro. E che non dimenticherà.

