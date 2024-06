MAL DI FRANCIA - I SERVIZI SEGRETI D'OLTRALPE LANCIANO L'ALLARME PER POSSIBILI DISORDINI NELLE BANLIEUE IN CASO DI VITTORIA DEL "RASSEMBLEMENT NATIONAL" DI MARINE LE PEN ALLE ELEZIONI LEGISLATIVE: "AL MOMENTO NON CI SONO SEGNALI ESPLICITI, MA LA SITUAZIONE PUÒ EVOLVERE IN MODO ESTREMAMENTE RAPIDO" - 2500 RICERCATORI E SCIENZIATI D'OLTRALPE SCRIVONO UNA LETTERA APERTA PER CHIEDERE "UNA MOBILITAZIONE CONTRO L'ESTREMA DESTRA" E PER DENUNCIARE L'OPPOSIZIONE ALLE ENERGIE RINNOVABILI DI JORDAN BARDELLA...

1. 007 IN FRANCIA CHIEDONO PRUDENZA PER POSSIBILI DISORDINI AL VOTO. IN CASO DI VITTORIA DI LE PEN, BANLIEUE A RISCHIO

MILITANTI DEL RASSEMBLEMENT NATIONAL

(ANSA) - Dopo aver messo in guardia contro possibili violenze urbane nelle giornate elettorali del 30 giugno e 7 luglio - come riportato ieri dal ministro dell'Interno, Gérald Darmanin - i servizi di informazione francesi continuano ad osservare da vicino i movimenti delle frange più pericolose degli schieramenti di estrema destra ed estrema sinistra. Secondo fonti della sicurezza citate da Le Parisien, al momento "non ci sono segnali espliciti di un aumento" di tensione, né di azioni violente, "ma tutto questo può evolvere in modo estremamente rapido".

BANLIEUE DI PARIGI

I servizi hanno notato, peraltro, appelli alla prudenza e alla calma da parte sia dell'ultradestra, sia dell'ultrasinistra. Si tratterebbe di appelli che hanno l'obiettivo di non dare motivi che favoriscano il campo avverso. Azioni coordinate dell'ultrasinistra con possibili disordini nelle banlieue fanno invece chiaramente parte delle previsioni dei servizi nel caso di vittoria del Rassemblement National il 7 luglio.

2. FRANCIA, APPELLO DI 2.500 PROF E RICERCATORI CONTRO RN

marine le pen jordan bardella

(ANSA) - In Francia 2500 ricercatori e scienziati chiedono "una mobilitazione contro l'estrema destra", a pochi giorni del primo turno delle elezioni politiche anticipate del 30 giugno e del 7 luglio che secondo tutti i sondaggi pubblicati finora vedrebbero una schiacciante vittoria del Rassemblement National (Rn) di Marine Le Pen e Jordan Bardella. "Siamo ricercatori, insegnanti, di tutta la Francia e di tutte le discipline scientifiche": questo l'incipit dell'appello pubblicato dal collettivo 'Scientifiques en rébellion' e firmato da 2.500 studiosi in discipline diverse, dalla climatologia fino alla matematica e alla chimica, preoccupati per il possibile arrivo al potere del partito nazionalista francese.

jordan bardella

I firmatari denunciano, in particolare, l'opposizione del ventottenne candidato premier del Rn, Jordan Bardella, alle energie rinnovabili. A loro avviso, "puntare tutto sul nucleare non consentirebbe di rispettare l'accordo di Parigi (sul clima, ndr) al livello francese". Pubblicato sul sito del giornale Nouvel Obs, il testo denuncia più in generale l'atteggiamento di "post-verità" dei partiti di ultradestra, evocando, tra l'altro, gli esempi di Brasile, Stato Uniti o Ungheria

bardella attal bompard bardella attal marine le pen jordan bardella