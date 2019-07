MAL MEDITERRANEO - AVVISATE L'EUROPA CHE DALLA LIBIA CONTINUANO A PARTIRE GOMMONI - OLTRE 80 DISPERSI IN UN NAUFRAGIO AL LARGO DELLE COSTE TUNISINE - E DEI 5 SUPERSTITI, UNO, ORIGINARIO DELLA COSTA D'AVORIO, È MORTO IN OSPEDALE….

Da ansa.it

Ci sarebbero oltre 80 dispersi in un naufragio avvenuto ieri al largo di Zarzis, in Tunisia. Lo scrive su Twitter Alarm Phone, citando Chamseddine Marzoug, attivista e volontario della Mezzaluna rossa tunisina, secondo il quale "solo cinque persone sono sopravvissute, mentre almeno 80 disperse".

Contattato dall'ANSA Marzoug ha poi riferito che un gommone partito dalle coste libiche ha fatto naufragio ieri al largo di Zarzis. E dei 5 superstiti uno, originario della Costa d'Avorio, è morto in ospedale. Fonti locali riferiscono che sono già al lavoro Mezzaluna Rossa tunisina e Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim) in coordinamento con le autorità tunisine, per i soccorsi e le ricerche in mare, insieme ad alcune imbarcazioni di pescatori.

