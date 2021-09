9 set 2021 13:58

MAL MEDITERRANEO - ENNESIMA TRAGEDIA SFIORATA A LAMPEDUSA: UN BARCONE PIENO DI MIGRANTI È SEMIAFFONDATO. LE 125 PERSONE CHE ERANO A BORDO, TRA CUI 49 DONNE E 20 MINORI, SONO SALVI E IN BUONE CONDIZIONI, MA IN STATO DI CHOC - SONO STATI SOCCORSI DA DUE MOTOVEDETTE DELLA GUARDIA COSTIERA SULL’ISOLA DEI CONIGLI. IL SALVATAGGIO È STATO DIFFICILE PER VIA DELLE CONDIZIONI DEL MARE…