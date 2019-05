MAL MEDITERRANEO – CI RISIAMO: UN GOMMONE SGONFIO CON 90 MIGRANTI A BORDO È IN DIFFICOLTÀ AL LARGO DELLA LIBIA - LA MARINA MILITARE STA INTERVENENDO E SECONDO “ALARM PHONE” CI SAREBBE UNA BAMBINA MORTA – L’IMBARCAZIONE, SENZA MOTORE E IN PRECARIE CONDIZIONI DI GALLEGGIAMENTO, ATTENDEVA UN INTERVENTO DA 24 ORE… – VIDEO

Alessandro Fulloni e Annalisa Grandi per www.corriere.it

La nave «Cigala Fulgosi» della Marina Militare sta intervenendo in soccorso dei migranti a bordo del gommone che da mercoledì si trova in difficoltà al largo della Libia. Il recupero dei circa novanta a bordo è già in corso. L’intervento è stato deciso perché le condizioni meteo sono in peggioramento; l’imbarcazione si trova senza motore ed in precarie condizioni di galleggiamento. Al momento non ci sono conferme di eventuali vittime a bordo anche se «Alam Phone» — il «centralino» di emergenza delle Ong — parla di una bambina che sarebbe morta.

«Le persone sono in grave pericolo - ha scritto in mattinata su Twitter Alarm Phone, che è in contatto con i migranti a bordo - e sono ancora abbandonate in mare. Non c’è alcun soccorso in vista anche se da bordo vedono un elicottero. Alle 23,47 ci hanno detto che un lato del gommone si è sgonfiato e sta entrando acqua. Non hanno più carburante e sono alla deriva». Ma poi, come detto, la nave della Marina ha prestato il soccorso. «È necessario un intervento urgente» aggiunge Mediterranea Saving Human. Anche Sea Watch, che ieri ha lanciato l’allarme dopo l’avvistamento del gommone da parte di un aereo, chiede che i migranti a bordo siano immediatamente soccorsi. «Queste persone sono in pericolo da ore. Ci stiamo rifiutando di vederle».

«Le persone a bordo sono in grave pericolo - si legge sul Twitter di Alarm Phone - ci sono 15 bambini, il più piccolo di nove mesi. Temono possono morire di ipotermia». «Chi è a bordo ci ha contattato di nuovo - si legge ancora in un tweet delle prime ore del mattino - Vedono un elicottero volare intorno a loro ma non vedono alcuna imbarcazione. Ci chiedono se siamo a conoscenza di una possibile operazione di soccorso in arrivo, ma anche noi non sappiamo nulla».

A proposito della morte della bimba, la Ong Mediterranea Saving Humans twitta: «A 24h da prima segnalazione, dopo appelli della società civile, @ItalianNavy sembra operare soccorso. La nave P490 Cigala Fulgosi è sempre stata a poca distanza, ma ha aspettato. Se confermata morte di bimba di 5 anni tra naufraghi, sappiamo chi poteva salvarla e non l’ha fatto».

