MAL MEDITERRANEO – CI RISIAMO: LA NAVE "ALAN KURDI", DELLA ONG “SEA EYE”, SI STA DIRIGENDO VERSO LAMPEDUSA CON 65 PERSONE A BORDO: UNA MOTOVEDETTA DELLA GUARDIA DI FINANZA HA NOTIFICATO AL COMANDANTE IL DIVIETO DI INGRESSO – E PURE LA “ALEX” DI "MEDITERRANEA", NONOSTANTE LA DISPONIBILITÀ DI MALTA, STA ARRIVANDO IN ACQUE ITALIANE CON ALTRE 54 PERSONE…

Siamo ora al limite delle acque territoriali italiane in attesa che venga al più presto assegnato un #portosicuro di sbarco per le 54 persone salvate da ALEX #Mediterranea. Prima che la situazione a bordo diventi insostenibile. — Mediterranea Saving Humans (@RescueMed) 5 luglio 2019

1 – MIGRANTI, SEA EYE: «STIAMO ANDANDO A LAMPEDUSA, NON TEMIAMO SALVINI»

Una motovedetta della Guardia di Finanza ha notificato al comandante della Alan Kurdi il divieto di ingresso, transito e sosta nelle acque territoriali italiane. Lo si apprende da fonti del Viminale.

Il comandante della Sea Eye qualche ora fa aveva scritto su twitter: «Con 65 persone soccorse a bordo ci stiamo dirigendo verso Lampedusa. Non siamo intimiditi da un ministro dell'interno ma siamo diretti verso il più vicino porto sicuro. Si applica la legge del mare, anche quando qualche rappresentante di governo rifiuta di crederlo».

2 – IL CASO DEI 54 MIGRANTI SULLA NAVE ALEX DI MEDITERRANEA SEMBRAVA RISOLTO, MA NON LO È

"Alle 4 di stamattina la nave ALEX di Mediterranea è arrivata al limite delle acque territoriali italiane, a 12 miglia da Lampedusa, ma un decreto dei ministri di Interno, Difesa e Trasporti ci vieta l'ingresso". Lo rende noto su twitter la stessa ong Mediterranea Saving Humans.

"Abbiamo risposto che ALEX, per le condizioni psicofisiche delle persone a bordo e le caratteristiche della nave, non è in grado di affrontare la traversata verso Malta. Ma siamo disponibili a trasferire i naufraghi su motovedette maltesi o della guardia costiera italiana", aggiunge poi, sempre sul social, la ong, che conclude: "Siamo ora al limite delle acque territoriali italiane in attesa che venga al più presto assegnato un porto sicuro di sbarco per le 54 persone salvate da ALEX Mediterranea. Prima che la situazione a bordo diventi insostenibile".

"Gli amici di Malta hanno dato disponibilità ad accoglierli al porto de La Valletta. C'è un porto sicuro indicato, se Mediterranea disobbedisce, sarebbe di una gravità inaudita". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, al Gr1 Rai. Secondo l'ong ci sarebbero però dei motivi di sicurezza: "Amici miei, basta.. e allora è evidente che si tratta di un atto di pirateria anche in questo caso, mica c'è di mezzo la Libia".

