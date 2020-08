MAL MEDITERRANEO – UNA NAVE CON UNA VENTINA DI MIGRANTI A BORDO HA PRESO FUOCO AL LARGO DI CROTONE: ALMENO QUATTRO MORTI SONO STATI RECUPERATI IN MARE, ALTRI DUE SONO DISPERSI – SETTE IN TUTTO I FERITI, TRA CUI DUE FINANZIERI CHE STAVANO ASSISTENDO LA NAVE, CHE È DOPO L’INCENDIO È ESPLOSA

Da www.tgcom24.mediaset.it

nave di migranti esplode al largo di crotone 2

Un'imbarcazione con una ventina di migranti a bordo ha preso fuoco, per cause ancora da accertare, mentre erano in corso le operazioni di trasbordo dei profughi su unità navali della Capitaneria di porto, al largo di Crotone. I corpi senza vita di quattro migranti, tra cui una donna, sono stati recuperati in mare mentre altri due risultano ancora dispersi. Sette in tutto i feriti: cinque migranti e due finanzieri che stavano assistendo l'imbarcazione.

Dopo le fiamme, sul natante c'è stata un'esplosione causata, presumibilmente, dal carburante a bordo. I mezzi della Capitaneria e della Guardia di finanza sono entrati subito in azione per recuperare i corpi in mare.

nave di migranti esplode al largo di crotone

Tra i migranti ci sono cinque feriti: due sono stati portati all'ospedale di Catanzaro con gravi ustioni, mentre altri 3 sono ricoverati a Crotone, dove si trovano anche i due finanzieri feriti. La deflagrazione ha causato a un militare la frattura di una gamba e all'altro ustioni. Presso il Centro di accoglienza di Crotone sono state trasferite invece dodici delle persone che si trovavano a bordo della imbarcazione esplosa.

nave di migranti esplode al largo di crotone 1