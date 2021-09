MAL D’ASIA – PER PRESENTARE L’ULTIMA FATICA DISCOGRAFICA ASIA ARGENTO CREA UNA TORMENTATA ATMOSFERA BONDAGE E FETISH: LA CASSA POMPA SONORITÀ OSSESSIVE E PERTURBANTI MENTRE ASIA, IN LINGERIE NERA, SI FA LEGARE ALLE SPALLE DA UNA DONNA E GUARDA NEL VUOTO CON SGUARDO PESUDO-SOFFERENTE … VIDEO

Da "www.liberoquotidiano.it"

asia argento 1

Una Asia Argento oscura, tormentata, seducente. E dove sta la novità?, potrebbero chiedere molti. La novità è che si tratta dell'ultima fatica discografica dell'eclettica figlia di Dario Argento. Attrice da ragazzina, regista nell'età della maturità, con una passionaccia trasversale per la musica più alternativa, e sempre all'insegna della provocazione. Sui social, la 46enne figlia d'arte ha proposto una anteprima del video del brano I'm broken, realizzato con il noto dj e produttore Dj Gruff, online dal 17 settembre.

La scelta del "tema" non può essere certo casuale: Asia, più in forma che mai, è in lingerie nera, con ampie parti del corpo scoperte e legate da delle corte. Una atmosfera bondage e fetish che manderà in solluchero i fan, attratti anche da sonorità ossessive e perturbanti. Non a caso, tra i commenti dei suoi 600.000 followers su Instagran, le parole di approvazione sono la stragrande maggioranza. Rap, elettronica dal sapore vintage, tantazioni tra più contemporanee: vuoi vedere che lontana dalle polemiche e dalle sue interviste più controverse, Asia abbia trovato finalmente una strada capace di mettere d'accordo tutti? Di certo, la serenità non regna sovrana.

asia argento 5

"Volevo raccontare il mio tormento fisico e morale, il beat di Holly era allegro, pieno di speranza, e quindi invece di piangere sulle mie miserie, scrissi un testo auto-ironico. Mi ricordo che avevo scritto una parte in cui facevo un parallelo fra me e Frida Kahlo, non volevo paragonarmi a lei come artista, ma alla sua resilienza, al suo modo di usare l'arte per esorcizzare la sua infermità riuscire a dipingere quando era costretta a letto". In ogni caso, complimenti.

asia argento 3 asia argento 4 ASIA ARGENTO

asia argento asia argento asia argento slinguazza il cane asia argento scarlet diva 3 asia argento scarlet diva 1 asia argento 1 asia argento asia argento scarlet diva 2 asia argento xxx ASIA ARGENTO SHIBARI