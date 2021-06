LA MALATTIA E' UNA QUESTIONE ETNICA: NEGLI STATI UNITI IL CANCRO AL SENO UCCIDE SOPRATTUTTO LE DONNE LATINE - HANNO POCA CONSAPEVOLEZZA DEL RISCHIO EREDITARIO E SONO INFLUENZATE DALLE CONVINZIONI CULTURALI - QUASI IL 50% DELLE ISPANICHE CREDE CHE BASTI LA FEDE IN DIO A POTREGGERSI - INOLTRE PER COLORO CHE PARLANO SOLO SPAGNOLO CI SONO MENO SERVIZI A DISPOSIZIONE...

Il cancro più comune diagnosticato tra le latine statunitensi è il cancro al seno, ed è la loro principale causa di morte per cancro, secondo una ricerca pubblicata sulla rivista Cancer Control.

«Le donne ispaniche hanno meno probabilità di avere il cancro al seno rispetto ad altri gruppi etnici. Ma quando a una donna ispanica viene diagnosticato il cancro al seno, ha il 20% in più di possibilità di morirne», scrive il Baltimore Sun.

La scienza ha dimostrato che le latine hanno la seconda più alta prevalenza di geni BRCA1 E BRCA2, responsabili del cancro al senso. Eppure la loro consapevolezza del rischio ereditario è bassa, e questo limita le loro opzioni per il trattamento precoce dice Susan M. Domcheck, direttore esecutivo del Basser Center for BRCA presso Abramson Cancer Center di Penn Medicine.

È più probabile che la comunità latina abbia difficoltà ad accedere all'assistenza sanitaria e all'assicurazione, rendendo più difficile la consulenza medica, le segnalazioni e i servizi di test.

Uno studio del 2017 ha scoperto che le convinzioni culturali influenzano le latine quando rimandano «servizi preventivi o follow-up tempestivi per i sintomi al seno». Quasi il 50% delle donne che ha partecipato allo studio ha detto di credere che «la fede in Dio può proteggerti dal cancro al seno».

La minore incidenza di cancro al seno tra le latine può anche portare all'idea sbagliata che non dovrebbero preoccuparsi della malattia, secondo la Dr. Susan Love Foundation per la ricerca sul cancro al seno.

Per coloro che parlano solo spagnolo, ci sono meno risorse che in inglese. La Oncology Nursing Society raccomanda di diversificare la forza lavoro per aumentare il numero di consulenti di lingua spagnola. Un sondaggio della National Cancer Society condotto tra il 2018 e il 2020 ha rilevato che il 61% delle donne ispaniche di età superiore ai 40 anni ha riferito di aver fatto una mammografia rispetto al 65% delle donne bianche nella stessa fascia di età.

La ricerca condotta in Texas ha rilevato che il 21,3% dei pazienti ispanici di età inferiore ai 50 anni ha sviluppato un cancro al seno avanzato, rispetto al 13,5% dei pazienti non ispanici.

Vale la pena notare: il tasso complessivo di mortalità per cancro al seno per le donne ispaniche è di 13,8 per 100.000, inferiore a quello delle donne nere (27,5 per 100.000) o bianche (19,4 per 100.000), secondo la Kaiser Family Foundation .

Ma il cancro al seno colpisce la comunità latina in modo diverso a seconda dell'etnia. Portoricani e messicani hanno maggiori probabilità di morire a causa della malattia rispetto ad altre donne ispaniche.

Il tasso di mortalità per le donne portoricane con cancro al seno negli Stati Uniti è 19,04 per 100.000 donne. Per i messicani, è 18,78 per 100.000. In confronto, il tasso per le donne dell'America centrale e meridionale è 10,15 per 100.000.

«A meno che non possiamo guadagnare slancio con più discussioni ed educazione sul cancro al seno e più ricerche su cause specifiche e prevenzione del cancro al seno negli ispanici, il tasso di mortalità potrebbe presto superare quello dei bianchi non ispanici», ha detto Susan Love, fondatore della Dr. Susan Love Foundation per la ricerca sul cancro al seno.