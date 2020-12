21 dic 2020 11:15

MALE, MALISSIMO, MALESIA! – SUPER MATRIMONIO A KUALA LUMPUR DOVE IL FIGLIO DI UN EX MINISTRO HA REGALATO ALLA FIDANZATA LE PRIME NOZZE "DRIVE-THRU" DELLA STORIA: SI SONO PRESENTATE 10MILA MACCHINE PER SALUTARE GLI SPOSI, MA SOPRATTUTTO PER RICEVERE LA CENA PRECONFEZIONATA PROPRIO COME FOSSERO ANDATI A UN FAST-FOOD SULL'AUTOSTRADA - E IL COVID? RINGRAZIA E PASSA ALL'INCASSO...