10 dic 2019 18:03

MALEDETTI PIRATI – GRAVISSIMO INCIDENTE IN PROVINCIA DI BRESCIA DOVE UN’AUTO HA TRAVOLTO UNA MAMMA E IL BUON BAMBINO DI DUE ANNI CHE ATTRAVERSAVANO UNA STRADA SULLE STRISCE PEDONALI – IL PICCOLO È STATO SBALZATO FUORI DAL SUO PASSEGGINO ED È RICOVERATO IN CONDIZIONI CRITICHE IN OSPEDALE – IL CONDUCENTE ALLA GUIDA DELLA MACCHINA SI È DATO ALLA FUGA…