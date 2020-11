LA MALEDIZIONE DEI GETTY – UNA NUOVA TRAGEDIA TRAVOLGE LA DINASTIA GETTY. JOHN GILBERT, NIPOTE DEL MAGNATE DEL PETROLIO J. PAUL, È STATO TROVATO MORTO IN UNA STANZA DI UN HOTEL DI SAN ANTONIO: LA POLIZIA NON STA TRATTANDO LA MORTE COME SOSPETTA, MA IL DECESSO RIMANE ANCORA AVVOLTO NEL MISTERO – SEI ANNI FA ANDREW, IL FRATELLO DI JOHN GILBERT, VENNE TROVATO SENZA VITA: AVEVA UN LIVELLO TOSSICO DI METANFETAMINA NEL SANGUE E…

DAGONEWS

john gilbert getty 2

Una nuova tragedia si è abbattuta sulla famiglia Getty. John Gilbert Getty, nipote del magnate del petrolio J. Paul Getty ed erede del patrimonio familiare stimato in 5 miliardi di dollari, è morto all'età di 52 anni.

La famiglia Getty ha confermato la morte dell'erede lunedì sera dopo che è stato trovato venerdì privo di sensi in una stanza d'albergo di San Antonio, in Texas. Non si conosce ancora la causa di morte, ma pare non ci sia nulla di sospetto.

Non è chiaro perché John fosse in una stanza d'albergo di San Antonio al momento della sua morte.

Nel 2018, il “LA Times” ha raccontato che l’uomo aveva acquistato una casa da 3,9 milioni di dollari a Hollywood Hills in California. Sebbene la polizia non stia trattando la morte come sospetta, è l'ultimo episodio di una lunga serie di tragedie che hanno portato alcuni a parlare di "maledizione dei Getty", una dinastia costellata di morti premature, droga, scandali e attacchi violenti.

albero di famiglia getty

La morte di John Gilbert arriva sei anni dopo quella di suo fratello Andrew, 47 anni, trovato morto per emorragia gastrointestinale in una stanza nel 2015 con un livello tossico di metanfetamina nel sangue. Ann, la madre di John Gilbert, è morta a settembre per un attacco di cuore all'età di 79 anni. John Gilbert è il cugino di Paul Getty III, l’erede della famiglia che fu rapito a Roma nel 1973: per anni ha fatto uso di cocaina ed eroina. Ha avuto un ictus che lo ha lasciato quasi paralizzato ed è morto all'età di 54 anni nove anni fa.

john gilbert getty e i fratelli

John è uno dei sette figli nati da Gordon Getty, un tempo l'unico benefattore della fortuna di 5,4 miliardi di dollari della famiglia Getty, prima di dividerla in sei trust separati nel 1985.

Gordon, 86 anni, è l'unico tra i cinque figli ancora in vira del magnate. Uno dei fratelli è morto per un tumore al cervello a sei anni, un altro si è suicidato, mentre la cognata Talitha Pol è morta per overdose di eroina.

Gordon Getty ha un patrimonio netto stimato da Forbes in $ 2,1 miliardi, ha sposato Ann Gilbert nel 1964 e Andrew e John erano due dei loro quattro figli. Tuttavia, nel 1999 è emerso che aveva una seconda famiglia a Los Angeles e che aveva tre figlie che hanno richiesto di cambiare i loro cognomi in Getty.

john gilbert getty e la figlia ivy

gordon getty talitha pol john gilbert getty 1 ivy getty con il padre andrew getty ivy getty gordon getty e la moglie ann j. paul getty iii john gilbert getty j. paul getty ivy getty con i genitori