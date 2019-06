13 giu 2019 16:30

LA MALEDIZIONE DI GRETA - TRA IL 3% E IL 20% DEI CONFLITTI DEL SECOLO SCORSO HA AVUTO FRA LE CAUSE SCATENANTI FATTORI LEGATI AL CLIMA, E IL RISCHIO AUMENTERÀ NEL FUTURO PER EFFETTO DEL RISCALDAMENTO GLOBALE - LO AFFERMA UNO STUDIO PUBBLICATO DALLA RIVISTA “NATURE” - IN UNO SCENARIO IN CUI LA TEMPERATURA MEDIA DOVESSE AUMENTARE DI 4 GRADI, L'INFLUENZA DEL CLIMA SU RISORSE, AMBIENTE, FAUNA E POPOLAZIONI SAREBBE DEVASTANTE