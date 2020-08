LA MALEDIZIONE SARDA E’ SERVITA: RICOVERATO D’URGENZA A SASSARI PER COVID ANCHE JOHNNY MICALUSI, IL RE DEL PESCE E DELLE CENE ROMANE - IL QUADRO CLINICO DELL'EX PROPRIETARIO DI "ASSUNTA MADRE" È AGGRAVATO DA PRECEDENTI MALATTIE – IL FILMATO DELLA SERATONA CON DONNE E UOMINI CHE BALLANO ATTORNO AI TAVOLI E LUI CHE FA LO SPIRITOSO: "PER FORTUNA CHE C'È IL CORONAVIRUS, SERATA MAGICA" - VIDEO

L'11 agosto scorso Johnny Micalusi, conosciuto come il re del pesce e delle cene romane vip, gira un filmato al Sottovento, il ristorante sulle colline di Porto Cervo a cui, per questa stagione estiva, ha concesso il brand. Si vedono donne e uomini che ballano attorno ai tavoli e cantano a squarciagola la canzone di Venditti "Roma Capoccia". La mascherina, per tutti, è un optional. "Per fortuna che c'è il coronavirus - commenta su Instagram, postando il video - serata magica". Micalusi ieri sera è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale di Sassari per Covid. Le sue condizioni, stando a quanto risulta, sarebbero gravi tanto da aver costretto i medici ad intubarlo.

