A MALI ESTREMI, ESTREMI RIMEDI– GOLPE RIUSCITO NEL PAESE AFRICANO: UN GRUPPO DI MILITARI HA ARRESTATO IL PRESIDENTE KEITA, CHE SI È DIMESSO E HA SCIOLTO IL PARLAMENTO E IL GOVERNO. È DA MESI CHE CI SONO TENSIONI POLITICHE E PROTESTE (SANGUINOSE) – MACRON SI È AFFRETTATO A CONDANNARE “IL TENTATIVO DI AMMUTINAMENTO” E HA CHIAMATO I PRESIDENTI DEI PAESI VICINI

Golpe in Mali, 'arrestati il presidente e il premier'

(ANSA) - ROMA, 18 AGO - Golpe in Mali dove un gruppo di militari ha arrestato il presidente Ibrahim Boubacar Keita e il premier Boubou Cisse dopo una giornata convulsa in cui erano circolate notizie di un colpo di Stato in corso.

"Il presidente e il premier sono sotto il nostro controllo", ha annunciato in serata uno dei leader dei militari ammutinati precisando che i due sono stati prelevati dalla casa di Keita, a Bamako. Secondo un'altra fonte dell'esercito, presidente e premier sono stati fatti salire a bordo di un veicolo blindato diretto a Kati, la città a 15 chilometri dalla capitale dalla quale è partito il putsch. Qui, già epicentro del golpe del 2012, i militari hanno preso il controllo di una base strategica sparando alcuni colpi in aria. A nulla sono valsi gli appelli del premier alla calma e al dialogo.

Solo un'ora prima che uscisse la notizia del suo arresto, Cisse aveva manifestato la disponibilità del governo ad impegnarsi in "un colloquio fraterno" con i militari "per spazzare via tutti i malintesi".

Il presidente francese Emmanuel Macron ha subito condannato "il tentativo di ammutinamento" e ha chiamato i presidenti dei Paesi vicini - il nigeriano Mahamadu Issufu, l'ivoriano Alassane Ouattara e il senegalese Macky Sall - per discutere della crisi.

Il capo dell'Eliseo ha espresso "il suo pieno sostegno agli sforzi di mediazione dell'Ecowas " (la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale) e ha assicurato di seguire "da vicino la situazione".

Mali, il presidente Keita si dimette

(ANSA) - BAMAKO, 19 AGO - Il presidente maliano Ibrahim Boubacar Keita ha annunciato stanotte le sue dimissioni e lo scioglimento del Parlamento e del Governo, poche ore dopo essere stato arrestato dai militari in rivolta.

"Ringraziando il popolo maliano per il sostegno in questi lunghi anni e per il calore del loro affetto, voglio informarvi della mia decisione di lasciare da questo momento in poi tutte le mie funzioni", ha detto il 75enne Keita in un discorso trasmesso dalla tv nazionale Ortm. "E con tutte le conseguenze legali: lo scioglimento dell'Assemblea nazionale e del Governo", ha aggiunto.

L'annuncio arriva dopo che ieri i soldati ribelli hanno arrestato sia Keita che il suo primo ministro Boubou Cisse, nonché dopo mesi di tensioni politiche e proteste a volte sanguinose nello stato del Sahel.

