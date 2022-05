MALI? MALISSIMO! - TRE CITTADINI ITALIANI SONO STATI SEQUESTRATI IN MALI DA UNA BANDA DI “UOMINI ARMATI”: SAREBBE UNA COPPIA DI MISSIONARI DEI TESTIMONI DI GEOVA CON IL LORO BAMBINO - RAPITO ANCHE UN TOGOLESE CHE ERA CON LORO...

UOMINI ARMATI IN MALI

Fiorenza Sarzanini per www.corriere.it

Tre italiani — padre, madre e il loro bambino — sono stati rapiti in Mali.



I tre — secondo le prime informazioni — sono stati rapiti da «uomini armati» insieme a un togolese.



A confermare il rapimento è il ministero degli Esteri italiano, che ha già attivato l'Unità di crisi.



«Giovedì notte uomini armati hanno rapito tre cittadini italiani e un togolese (…) Stiamo facendo di tutto per ottenerne la liberazione», ha detto una fonte della sicurezza maliana, precisando che il sequestro è avvenuto in località Sinzina, nel Sud est del Paese.