26 nov 2019 18:03

MALTA TENSIONE – L’ARRESTO DEL MANDANTE DELL’OMICIDIO DI DAPHNE CARUANA INGUAIA IL GOVERNO LABURISTA, CHE INFATTI PERDE ALTRI DUE PEZZI: DOPO IL CAPO DI GABINETTO DEL PREMIER MUSCAT, SI È DIMESSO ANCHE IL MINISTRO DEI TRASPORTI MIZZI, MENTRE IL MINISTRO DELLE FINANZE SI AUTOSOSPENDE - E COME SE NON BASTASSE, L’ISOLA È AL BUIO PER UN BLACK OUT CHE SAREBBE DOVUTO A “PROBLEMI SULLA RETE DI INTERCONNESSIONE CON L’ITALIA…”