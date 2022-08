4 ago 2022 19:25

MALTA TENSIONE – È STATO TROVATO MORTO IN CASA IN CONDIZIONI POCO CHIARE IL SOSTITUTO PROCURATORE MALTESE KARL MUSCAT, CHE AVEVA INDAGATO SULL'OMICIDIO DELLA GIORNALISTA DAPHNE CARUANA GALIZIA NEL PROCESSO CONTRO IL TYCOON YORGEN FENECH E CONTRO L'EDITORE VINCE NUHAGIAR – LA POLIZIA FA SAPERE CHE “LA POSIZIONE IN CUI È STATO RINVENUTO IL CORPO NON CONSENTE DI ESCLUDERE ALCUNA IPOTESI”