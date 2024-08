MALTEMPO... BEI DANNI! – UNA TEMPESTA SI È ABBATTUTA SULLE ISOLE BALEARI, IN PARTICOLARE SU IBIZA E FORMENTERA: DECINE DI BARCHE DEI TURISTI CHE AFFOLLANO LE LOCALITA' SONO FINITE SUGLI SCOGLI - NOVE ITALIANI SONO RIMASTI FERITI. UNO DI LORO HA PERSO UN DITO - IL PORTO DI LA SAVINA, A FORMENTERA, È STATO CHIUSO PER UN'ORA A CAUSA DELLE RAFFICHE DI VENTO - UNA BARCA A VELA È AFFONDATA A CALA SAONA: L'EQUIPAGGIO È STATO MESSO IN SALVO DAI VIGILI DEL FUOCO - FOTO E VIDEO

maltempo isole baleari 4

Maltempo alle Isole Baleari, in particolare a Formentera e Ibiza. Decine di barche sono rimaste bloccate in mare ed è stato necessario l'intervento dei servizi di soccorso, mentre alcuni voli diretti a Ibiza e a Palma de Maiorca sono stati cancellati. [...]

A Formentera nove italiani sono rimasti feriti quando la barca a vela su cui erano a bordo si è scagliata questa mattina sugli scogli di Cala Saona. Ne ha dato notizia il media locale Noudiari. I nove, una volta messi in salvo, sono stati curati a terra dal servizio di emergenza.

Una volta tratti in salvo, dopo che erano rimasti intrappolati sulla loro barca mentre questa era in balia di forti onde e vento, sono stati portati in ospedale sull'isola stessa. Sette di loro hanno riportato ferite o contusioni minori, mentre due hanno riportato ferite più gravi. In particolare, un uomo ha riportato un grave trauma alla mano con amputazione di un dito e una donna un grave trauma alla gamba. [...]

maltempo isole baleari 5

Il porto di La Savina, a Formentera, è stato chiuso per circa un'ora a causa delle raffiche di vento. Cadena Ser ha riferito che una decina di barche sono state soccorse nella zona di Sa Sequi e che una barca a vela è affondata a Cala Saona, a Formentera. L'equipaggio della barca è stato messo in salvo dai vigili del fuoco.

A Ibiza i mezzi del soccorso marittimo stanno lavorando in diverse zone con imbarcazioni incagliate o alla deriva. Secondo i media spagnoli, non ci sarebbero al momento persone in pericolo.

