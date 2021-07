MALTEMPO, MALISSIMO! IN CINA 12 PERSONE SONO MORTE ANNEGATE NELLA METROPOLITANA ALLAGATA DALLE ALLUVIONI - IN DUE GIORNI SULLA PROVINCIA DI HENAN E' CADUTA LA STESSA QUANTITA' DI PIOGGIA CHE SCENDE IN UN ANNO - L'ACQUA HA PROVOCATO INONDAZIONI E FRANE, INVADENDO STRADE, CASE E AUTOMOBILI - FINORA I MORTI SONO 16, MA SONO DESTINATI A CRESCERE... - VIDEO

Dagotraduzione dal Guardian

Alluvione in Cina

Giorni di pioggia torrenziale e massicce inondazioni hanno colpito la provincia cinese di Henan, facendo esplodere gli argini dei fiumi, travolgendo le dighe e il sistema di trasporto pubblico e costringendo migliaia di persone a evacuare le proprie case.

Secondo i media statali almeno 12 persone sono state uccise nella capitale provinciale, Zhengzhou, e altre quattro nella vicina città di Gongyi, quando 14 serbatoi sono traboccati, provocando inondazioni e frane. Le autorità provinciali hanno emesso il massimo livello di allerta meteo. In soli tre giorni è caduta la quantità di pioggia che scende in un anno, 640 mm. Di questi, a detta dell'ufficio meteorologico della città, più di 552 mm sono caduti tra le 19 di lunedì e le 19 di martedì, di cui 202 mm tra le 16 e le 17 di martedì.

Alluvione in Cina 4

Circa 200.000 persone sono state trasferite nei rifugi. La pioggia ha allagato il sistema metropolitano della città, ha fatto crollare le strade e ha provocato la sospensione dei voli in arrivo. Sui social media sono circolati i video dell’inondazione. Si vedono centinaia di auto galleggiare per le strade, folle di persone formare catene umane per salvarsi a vicenda da strade ed edifici allagati.

Sotto alla metropolitana, dove sembra si siano verificati molti dei decessi confermati, l’acqua è arrivata all’altezza della vita e sgorgava attraverso i tunnel, sommergendo le banchine e i vagoni. In altri video si vedono i pendolari intrappolati all'interno dei vagoni, aggrappati ai corrimano con l'acqua fino al petto. Almeno cinque corpi senza vita sono visibili in una clip, filmata in una stazione di Zhengzhou non identificata.

Alluvione in Cina 3

«L'acqua mi ha raggiunto il petto», ha scritto un sopravvissuto sui social media. «Ero davvero spaventato, ma la cosa più terrificante non era l'acqua, ma la diminuzione della fornitura d'aria nella carrozza».

Il quartier generale del controllo delle inondazioni di Zhengzhou ha affermato che lo stoccaggio dell'acqua nel bacino idrico di Guojiazui era a «grande rischio» di cedimento della diga e il governo locale stava ordinando l'evacuazione.

Nella città di Luoyang, le autorità locali hanno affermato che la pioggia ha causato una breccia di 20 metri nella diga di Yihetan «che potrebbe crollare in qualsiasi momento». All'inizio di mercoledì una divisione dell'esercito cinese è stata inviata sul sito per effettuare esplosioni di emergenza e deviazioni per inondazioni.

Alluvione in Cina 2

Le autorità hanno detto che altre divisioni sono state inviate in tutta la provincia per combattere le inondazioni ed effettuare soccorsi, hanno detto le autorità. Martedì, le agenzie meteorologiche hanno emesso il livello di allerta più alto per la provincia e le previsioni meteorologiche cinesi prevedevano ulteriori forti acquazzoni.

Da sabato a martedì, 3.535 stazioni meteorologiche nell'Henan, una delle province più popolose della Cina con 94 milioni di persone, hanno riportato precipitazioni superiori a 5 cm. Tra le stazioni 1.614 livelli registrati sopra i 10 cm e 151 sopra i 25 cm, hanno detto le autorità.

Alluvione in Cina 6

I filmati sui social media cinesi hanno mostrato il famoso Tempio Shaolin, noto per le arti marziali, così come altri siti culturali, gravemente colpiti. Centinaia di residenti intrappolati nell'Henan hanno chiesto aiuto online mentre le inondazioni hanno tagliato l'elettricità nelle loro case.

Le inondazioni sono comuni nella stagione delle piogge in Cina, ma il loro impatto è peggiorato nel corso dei decenni, in parte a causa della rapida urbanizzazione della Cina e della crisi climatica globale.

Alluvione in Cina 5

Liu Junyan, di Greenpeace International, ha dichiarato ai media cinesi: «A causa della popolazione altamente concentrata, delle infrastrutture e dell'attività economica, l'esposizione e la vulnerabilità ai rischi climatici sono maggiori nelle aree urbane. Le città sono un settore importante delle emissioni globali di gas serra, che rappresentano circa il 70% delle emissioni totali».