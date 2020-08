IL MALTEMPO VI STA ROVINANDO L’ESTATE? DATEVI PACE, DOVRETE CONVIVERE CON UN’ITALIA DIVISA IN DUE DALLE CONDIZIONI METEOROLOGICHE FINO A FERRAGOSTO: OGGI LE PIOGGE SI STANNO SPOSTANDO AL SUD, PORTANDO UNA BOCCATA D’ARIA ALLE REGIONI DOVE IL CALDO È STATO ASFISSIANTE. MIGLIORA IL TEMPO AL NORD – MA GIÀ A PARTIRE DA VENERDÌ L’ANTICICLONE SI RINFORZERÀ PORTANDO…

Giampiero Maggio per "www.lastampa.it"

weekend immacolata pioggia e sole

Siamo arrivati al centro della settimana e il caldo dei giorni scorsi ha iniziato a lasciare spazio, almeno al Nord e poi al Centro e al Sud a temperature più fresche e gradevoli già nel corso di della giornata di domenica 2 agosto. Lunedì, con i forti temporali, le grandinate, in alcuni casi violenti acquazzoni e addirittura la neve in quota (come allo Stelvio) è avvenuta la rottura definitiva. Ieri è stata un’Italia divisa in due, con un inizio d'agosto che sta causando ingenti danni e disagi diffusi.

pioggia estiva

Dopo l’allerta arancione di ieri su Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia e gialla in altre undici regioni, oggi il maltempo sarà concentrato essenzialmente al Centro Sud, mentre persisterà una linea di insabilità sulle Adriatiche e al Nord Est. Il tempo migliorerà decisamente al Nord Ovest.

Ecco, secondo ilmeteo.it quello che è previsto nel corso di oggi: «La fase temporalesca seguirà il movimento del vortice che si sposterà verso Sud. Ci attendiamo dunque un miglioramento al Nord con qualche residuo piovasco al mattino su coste friulane, venete e romagnole.

caldo

Rovesci e temporali localmente forti si daranno appuntamento sull'area meridionale della Marche, l'Umbria interna, l'Abruzzo e il Molise. Al Sud sotto stretta osservazione saranno la Puglia centro-meridionale, la Basilicata, la Campania e comparti nord della Calabria. Più sole invece sulle due Isole Maggiori. Calano un po' le temperature anche al Sud dove cesseranno le condizioni di caldo e afa».

Vediamo dunque nel dettaglio cosa ci propongono le previsioni per tutta la settimana.

temporale estivo

Ieri sono state investite le regioni adriatiche, provocando piogge e temporali dapprima tra Veneto e Friuli Venezia Giulia e poi, nel corso del pomeriggio anche Romagna, Marche e Abruzzo. Nel Nord Ovest il sole, invece, è tornato a splendere. Oggi il peggioramento si estenderà al Centro Sud con rovesci temporaleschi su basso Lazio, coste abruzzesi, Campania, Basilicata e Puglia settentrionale.

Il break durerà poco

Mentre al Centro e in particolare al Sud le condizioni resteranno instabili almeno fino a venerdì, a partire dal fine settimana l’Anticiclone tornerà a rinforzarsi a partire da Ovest permettendo alla condizioni meteorologiche di migliorare sulle regioni di Nord Ovest. Previsto tempo più stabile e temperature in aumento nel corso del fine settimana.

caldo estate

Tendenza per Ferragosto

Spingendoci ancora oltre a livello temporale e guardando a quello che potrebbe accadere fino a Ferragosto, i principali modelli matematici (quello americano Gfs e quello inglese di Reading Ecmwf) propendono per un rinforzo del campo anticiclonico, con clima caldo e siccitoso al Centro Sud e più instabile al Nord.

«La tendenza meteorologica per il Ferragosto in Italia depone dunque a favore di una fase centrale del mese senza grosse sorprese e in presenza di un anticiclone prevalente» spiegano i meteorologi di 3bmeteo.

temporale estivo 3

«Alcune incertezze però sono legate a possibili infiltrazioni d'aria più fresca d'estrazione atlantica in transito sull'Europa centrale, che potrebbero interessare, sebbene marginalmente, anche il Nord Italia, dando luogo a qualche rovescio o temporale sull'area alpina; da escludere al momento il coinvolgimento delle aree di pianura. Le temperature si manterrebbero in linea con le medie del periodo, con clima caldo ma senza eccessi».

I dati drammatici della Coldiretti

anziani caldo

«L'estate 2020 - viene aggiunto- è stata segnata fino ad ora da una media di più di 3 violente grandinate al giorno sul territorio nazionale dove si contano anche nubifragi, trombe d'aria e bombe d'acqua a conferma dei cambiamenti climatici in atto che si manifestano con il moltiplicarsi degli eventi estremi, secondo le elaborazione di Coldiretti su dati dell'European Severe Weather Database (Eswd)».

temporale estivo 2

Coldiretti conclude affermando «che siamo alle evidenti conseguenze dei cambiamenti climatici anche in Italia dove l'eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai la norma, con una tendenza alla tropicalizzazione che si manifesta con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, che compromettono anche le coltivazioni nei campi con costi per oltre 14 miliardi in un decennio.

temporale estivo 5 pioggia in spiaggia CALDO temporale estivo 7 CALDO temporale estivo 6 temporale estivo 4 temporale estivo 1