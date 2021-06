MALVENUTI ALLA "FESTA DI CAMPAGNA PIU' PAZZA E SELVAGGIA D'AMERICA" - IL "REDNECK RAVE" CHIUSO DOPO SOLI DUE GIORNI: AL FESTIVAL SI SONO VISTI UN UOMO SGOZZATO, UN ALTRO IMPALATO A UN TRONCO E UNA DONNA STRANGOLATA PER CONQUISTARE UNA COPERTA - DOPO 48 ORE LO SCERIFFO HA DECRETATO LO STOP E ARRESTATO 48 PERSONE - NON SI CONTANO LE OSSA ROTTE, LE DITA MOZZATE E LE LUSSAZIONI TRA LE MIGLIAIA DI PARTECIPANTI

Dagotraduzione dal Daily Mail

Redneck Rave Festival 11

Un uomo sgozzato, un altro impalato a un tronco, una donna soffocata in una rissa per una coperta. È il bilancio delle quarantotto ore in cui si è svolto il “Redneck Rave” nel Kentucky, un evento organizzato al Blue Holler Offroad Park nella piccola città di Mammoth Cave, 90 miglia a sud di Louisville, la scorsa settimana, e definita «la festa di campagna più selvaggia e più pazza d’America».

L’evento ha attirato decine di migliaia di spettatori, ma è stato teatro di aggressioni e traffico di droga. Uno degli incidenti più violenti ha coinvolto due amici: «Erano ubriachi, hanno litigato, uno di loro ha tagliato la gola all’altro e poi è fuggito nel parco» ha raccontato lo sceriffo della contea.

Arrestato anche il 29enne Lancer Hodges, che per accaparrarsi una coperta ha strangolata una donna fino a farla svenire. Un altro uomo, alla guida di un auto, è finito impalato dopo aver guidato il suo mezzo sopra a un albero. I primi soccorritori sono stati costretti a lasciare il tronco nell'addome dell'uomo mentre lo trasportavano in aereo in ospedale.

Redneck Rave Festival 10

Dita mozzate, ossa rotte e lussazioni sono state all’ordine del giorno durante il festival. Gli incidenti sono stati così numerosi che lo sceriffo non ha potuto far altro che interrompere la manifestazione. Alla fine dei due giorni aveva arrestato 48 persone.

Redneck Rave Festival 8 Redneck Rave Festival 5 Redneck Rave Festival 3 Redneck Rave Festival 2 Redneck Rave Festival 6 Redneck Rave Festival 4 Redneck Rave Festival 7 Redneck Rave Festival 9