DI MALWARE IN PEGGIO - PER IL TERZO ANNO CONSECUTIVO, L'ITALIA E' STATO IL PAESE PIU' COLPITO DAGLI ATTACCHI INFORMATICI IN EUROPA (E QUARTO AL MONDO DIETRO A GIAPPONE, STATI UNITI E INDIA) - I SETTORI PIÙ COLPITI SONO LA SANITÀ, LE BANCHE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - E SI ASSISTE A UN CAMBIAMENTO DELLE STRATEGIE DEI CRIMINALI CHE OPTANO PER...

malware

(ANSA) - Nel 2023, l'Italia è stato il primo Paese in Europa e il quarto al mondo più colpito dagli attacchi malware. Il dato emerge da uno studio dell'azienda di sicurezza Trend Micro, che rivela come nella classifica delle nazioni più interessate dalla minaccia informatica, l'Italia sia preceduta solo da Giappone, Stati Uniti e India. Lo studio sottolinea anche un cambiamento nelle tattiche dei cybercriminali, che scelgono i propri obiettivi con maggiore attenzione. Gli attacchi prendono di mira profili selezionati e si affidano meno a campagne di hacking generiche.

malware virus truffe online

Il numero totale di malware intercettati in Italia nel 2023 è stato di 277.616.731, nel 2022 il dato era fermo a 246.941.068. Si tratta di un primato negativo in Europa per il terzo anno consecutivo, e quarto al mondo dopo Giappone (1.169.219.233), Stati Uniti (993.996.354) e India (288.557.845). I settori più colpiti sono la sanità, il bancario, la pubblica amministrazione. L'Italia è inoltre settima a livello globale per infezioni da macro malware, particolari minacce che agiscono in maniera complessa come i normali software, persino in grado di scrivere documenti e inviarli via email. L'Italia ha subito 8.343 attacchi di questo tipo.

trojan malware

I ransomware diffusi verso gli utenti italiani sono stati, sempre nel 2023, 19.632, mentre le minacce tramite posta elettronica ammontano a 206.694.717. Gli esperti di Trend Micro affermano che, in generale, è del 10% l'aumento dei tentativi di infezione rispetto al 2022. "Assistiamo ad un cambiamento del panorama delle minacce", spiegano da Trend Micro, "con i criminali che optano per la qualità delle campagne piuttosto che per la quantità: Invece di lanciare attacchi a una gamma più ampia di utenti e di affidarsi alle vittime che cliccano sui link dannosi presenti nei siti web e nelle email, vengono lanciati attacchi più sofisticati che utilizzano la specificità per ingannare un campo più ristretto di vittime di alto profilo. Ciò consente di eludere i livelli di rilevamento precoce, come i filtri di rete e di posta elettronica".

virus sul pc rischio virus trojan malware trojan malware trojan malware