14 lug 2021 19:25

MAMMA HO PRESO L'AEREO COL COVID - NOVE POSITIVI SU UN VOLO DA MALTA ATTERRATO IN ABRUZZO, TUTTI I 70 PASSEGGERI SONO STATI MESSI IN ISOLAMENTO FIDUCIARIO PER 14 GIORNI: ANCHE QUELLI CON GREEN PASS, PERCHÉ CONSIDERATI CONTATTI STRETTI DEI MALATI - LE PERSONE CONTAGIATE DAL VIRUS SONO GIOVANI, ASINTOMATICI O CON POCHI SINTOMI...