Il clamoroso addio con Silvio Berlusconi è arrivato con un comunicato di Forza Italia a inizio marzo, dopo 12 anni d’amore e dopo la pubblicazione delle foto di “Diva e donna”, che aveva sorpreso l’ex premier in Svizzera con la bella deputata Marta Fascina. Poi la quarantena e il silenzio. Mentre Silvio si è rifugiato in Francia, in Costa Azzurra, dell’ex first lady Francesca Pascale si sono perse un po’ le tracce.

Ma ora la ritroviamo sul litorale laziale, lontana da Villa Maria dove abita, in Brianza: abbandonata la mise istituzionale, sfoggia braccia coperte di tatuaggi e un sorriso raggiante.

E a sorpresa non è sola. Al suo fianco non c’è, come qualcuno si potrebbe aspettare, la fidata senatrice Mariarosaria Rossi (che spesso verrebbe avvistata con lei quando si trova a Roma), ma un’amica finora segreta e decisamente... speciale. È la famosa cantante Paola Turci.

Francesca in più occasioni è andata a trovarla sul litorale laziale, dove Paola è di casa, e in queste immagini esclusive le vediamo insieme mentre portano a spasso i cani. La Pascale, si sa, ha una grande passione per gli animali, che evidentemente condivide con l’amica. Sembrano affiatate, unite anche dagli stessi valori.

Da sempre, infatti, sono apparse sensibili al tema dei diritti civili, delle famiglie arcobaleno e del movimento Lgbt.

«Non ho mai usato paletti per definirmi, non ho mai detto né di essere eterosessuale né gay. Nelle amicizie come nell’amore non seguo stereotipi. Dieci anni fa mi sono innamorata di un uomo straordinario, domani chissà...», ha detto la Pascale quando era ancora compagna di Berlusconi.

Mentre la Turci, una volta, ha spiegato: «Dicono di me che sono lesbica e non è vero, ma non mi dispiace... Io non dico che sono né quello né quell’altro perché per me è una cosa normale».

