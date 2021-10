24 ott 2021 10:30

MAMMA O NONNA? IN INDIA UNA DONNA DI 70 ANNI HA DATO ALLA LUCE UN BAMBINO: SPOSATA DA 45 ANNI, NON ERA MAI RIUSCITA A RESTARE INCINTA - GRAZIE ALLA FECONDAZIONE IN VITRO, I MEDICI LE HANNO DATO UNA SPERANZA, DIVENTATA POI REALTA' - NONOSTANTE L'ETA', NON E' LA PIU' VECCHIA A ESSERE DIVENTATA MADRE: NEL 2019 UN'INDIANA DI 74 ANNI PARTORI' DUE GEMELLI E... - VIDEO