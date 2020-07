17 lug 2020 20:21

MAMMAMIA CHE IMPRESSIONE! - PESCATO UN PESCE BALESTRA CHE HA BOCCA E DENTATURA SIMILE A QUELLA DI ALBA PARIETTI E LILLIBOTOX GRUBER - LA FOTO È STATA SCATTATA IN MALESIA E IL PESCATORE, PRIMA DI BUTTARLO IN PADELLA, NON HA RESISTITO ALLA TENTAZIONE DI IMMORTALARE QUESTA STRANA CREATURA – ALCUNI HANNO PARLATO DI FAKE, MA IN REALTÀ…