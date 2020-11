6 nov 2020 18:01

MANCINI POSITIVO AL COVID (AVRA’ GUARDATO TROPPI TG?): E' IN ISOLAMENTO A CASA – IL CT ERA FINITO NELLA BUFERA PER UNA VIGNETTA IN CUI SI VEDE UN PAZIENTE MALATO DI COVID CHE, RISPONDENDO AD UNA DOMANDA SULL’ORIGINE DEL CONTAGIO, RISPONDE DI AVERLO PRESO GUARDANDO TROPPI TELEGIORNALI – LE POLEMICHE CON SPERANZA