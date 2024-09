6 set 2024 13:15

MANCO LE BASI – ENNESIMA FIGURACCIA PER ROMA, ALLA VIGILIA DEL GIUBILEO: ALLA STAZIONE SAN PIETRO, I CARTELLI PER LE INDICAZIONI AI TURISTI SONO PIENI DI ERRORI GRAMMATICALI, SIA IN ITALIANO CHE IN INGLESE: DA "'SERVIRZI' DELL'ASCENSORE" A " THE USE OF THE LIFT IN EMERGENCY 'SITUAZIONE' IS PROHIBITED" – OLTRE ALL'IMMONDIZIA E AL DEGRADO, CI MANCAVA SOLO L'INGLESE MACCHERONICO DELLE INSEGNE...