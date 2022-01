11 gen 2022 18:38

IL MANDARIN PARLA INDIANO - IL MILIARDARIO DI MUMBAI MUKESH AMBANI, L'UOMO PIÙ RICCO DI TUTTA L'ASIA, SI È AGGIUDICATO L'HOTEL MANDARIN ORIENTAL, TEMPIO DEL LUSSO DI NEW YORK, PER 98 MILIONI DI DOLLARI – UN COLPACCIO VISTO CHE NEL 2007 L’ALBERGO ERA STATO VALUTATO PER 340 MILIONI DI DOLLARI E…