Viviana Mazza per il “Corriere della sera”

Oltre alle ville a Manhattan e in Florida, al ranch in New Mexico e all' isola privata di Little St. James, Jeffrey Epstein aveva una residenza a Parigi, e per raggiungerla a bordo del suo «Lolita Express» (il soprannome del suo Boeing 727) usava un passaporto austriaco falso negli anni Ottanta.

Il governo di Parigi ha chiesto ieri l' apertura di un' inchiesta sui legami con la Francia del finanziere accusato di traffico sessuale di minorenni, perché la sua morte «non privi le vittime della giustizia che meritano» e protegga altre ragazze da «questo genere di predatore».

Lo hanno dichiarato la sottosegretaria alla Parità Marlène Schiappa e il sottosegretario per la Protezione dell' Infanzia Adrien Taquet dopo che una Ong ha scritto in una lettera pubblicata dal settimanale L' Obs che diverse vittime francesi compaiono nel caso americano.

«Anche dalla casa di Parigi pare che entrassero e uscissero delle ragazze», dice al Corriere Josh Schiller, avvocato di dodici vittime di Epstein. «Finora molte testimoni avevano paura di parlare, avevano ricevuto intimidazioni anche di recente, fino a un anno fa».

Intanto a New York, è stata condotta l' autopsia sul cadavere, trovato sabato in cella in quello che le autorità hanno definito un «apparente suicidio» e si attendono conferme. I suoi avvocati hanno ottenuto un ulteriore esame, affidato al patologo Michael Baden, che fu chiamato anche nel processo a O.J.Simpson.

Lo scandalo ha portato ieri il ministro della Giustizia William Barr a dichiararsi furioso per le «serie irregolarità» e il «fallimento nel garantire la sicurezza del detenuto» nel sistema carcerario federale. Dalle ultime indiscrezioni, emerge che sono stati i suoi avvocati, a fine luglio, a chiedere che Epstein venisse rimosso dalla sorveglianza prevista per i detenuti a rischio di suicidio, e rimandato nella «Special Housing Unit», per detenuti di alto profilo o pericolosi.

Ma qui non sono state rispettate le procedure: Epstein avrebbe dovuto avere un compagno di cella, ma disse di «avere paura di lui» e perciò era stato trasferito ma non sostituito; le guardie avrebbero dovuto controllarlo ogni mezz' ora, ma non lo fecero perché l' unità era a corto di personale (una guardia era al quinto giorno consecutivo di straordinario) .

Il ministro Barr ha sottolineato ieri che il caso non è chiuso: «I complici non pensino di averla fatta franca». Gli occhi sono puntati su Ghisleine Maxwell - la fidanzata-amica inglese che gestiva la vita sociale di Epstein, che gli presentò il principe Andrea e fu invitata alle nozze di Chelsea Clinton - accusata di essere l' adescatrice delle minorenni e di aver lei stessa abusato di loro. Nel 2016 ha venduto una proprietà a Manhattan, nel 2017 un giudice disse che si trovava a Londra; i legali delle vittime credono che non tornerà negli Stati Uniti per timore di essere incriminata .

Morto Epstein, resta il suo patrimonio: quando tentava di uscire di prigione su cauzione, aveva dichiarato che valesse 550 milioni di dollari, ma c' è chi crede che siano di più, nascosti in conti offshore. Sotto esame è finito anche il patrimonio del fratello di Jeffrey Epstein, Mark, due anni più giovane, che in confronto pare più ridotto. Lo scorso mese Mark ha offerto il suo appartamento in Florida, del valore di 100 mila dollari per la cauzione di Jeffrey, una modica cifra rispetto allo yacht del valore di un milione che aveva regalato in autunno a una Ong per gli studi marini.

I fratelli sono anche legati da un condominio di 200 unità nell' Upper East Side, che pare appartenga a Mark: convenientemente situato sulla 66esima, vicino alla magione di Jeffrey sulla 71esima, secondo le carte degli investigatori veniva usato per ospitare ragazze minorenni («appartamenti per modelle», li definiva nella sua agenda), assistenti, avvocati e i piloti del suo Lolita Express .

