Dario Salvatori per Dagospia

Certo la riconoscenza non è di questo mondo. Ma come, gli Stones ti chiamano per aprire i loro concerti in America e tu, Damiano, una settimana dopo dai del “vecchio” a Mick Jagger! Beh, ci vuole una bella faccia! Jagger aveva semplicemente detto che non ci sono più i gruppi rock. Verità sacrosanta. Pronta la replica di Damiano: “La mentalità di Jagger è vecchia. I gruppi rock ci sono, ma non come intende lui. E allora noi cosa siamo?”. Accipicchia. Ecco, questa era la volta buona per stare “zitti e buoni”, ma non è successo nemmeno stavolta.

I Maneskin sono il gruppo del momento, stanno bene sul palco, hanno un’età da “time is on my side”, ma non basta. Proviamo a guardare il loro repertorio. 80% di cover, il resto giusto per andare a Sanremo. Dunque “Chosen”, “Beggin”, “If I can dream” (Elvis Presley) e giù Stooges e addirittura CCCP. Tutte cover che dimostrano come i Maneskin non siano una formazione innovativa, bensì derivativa. Citazione del rock barricadiero, anche se uno come Damiano non lo vediamo bene come arruffa popolo con “Fuck Putin, fuck!”. Passiamo ad una notazione tecnico-musicale.

I Maneskin sono un trio (chitarra, basso e batteria) e guarda caso tutte le formazioni a tre della storia del rock potevano vantare un bagaglio tecnico micidiale (Cream, Jimi Hendrix Experience, Emerson, Lake & Palmer e ci vado a mettere anche la nostra Formula Tre, di battistiana memoria). Prima di contraddire Jagger ci dovrebbero pensare bene. Forse dovrebbero lavorare sul loro tasso tecnico, non entusiasmante. Ora , noi auguriamo a Damiano di arrivare a 79 anni come Jagger e percorrere un palco di 70 metri, cantando e correndo. Ma forse non succederà. La Patriot, l’agenzia che si occupa del gruppo nel mondo, teme che prima o poi lui voglia fare il solista.

Per rimanere ai Beatles e agli Stones e i Beatles resta da capire come facevano, tenendo una media di 200 concerti l’anno di avere il tempo di scrivere quelli che si sono rivelati dei capolavori. Temo che i Maneskin occupino troppo tempo con i servizi fotografici,con le griffe di tutto il mondo che li vogliono addobbare. Gli Stones facevano tutto da soli, la griffe erano loro. Il consiglio spassionato è quello di scrivere brani, così li valuteremo meglio.

Andy Loog Oldham, il ventunenne manager degli Stones, vedendo che i Beatles erano diventati miliardari in due anni, li obbligò a scrivere delle canzoni inedite. Non avevano mai composto. Allora li chiuse a chiave in casa, ma di brutto, e il pomeriggio dopo erano pronte “As tears go by”, “Tell me”, “Heart of stone”. Erano a Chicago, primavera 1964.

