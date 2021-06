MANGIARE TROPPI GRASSI PUO' PROVOCARE DOLORE CRONICO - ALCUNI RICERCATORI DEL TEXAS HANNO STUDIATO LA CORRELAZIONE TRA GLI OMEGA-6, DI CUI SONO RICCHI SNACK, DOLCI E CARNI GRASSE, E IL DOLORE SIA INFIAMMATORIO CHE NEUROPATICO - I PAZIENTI CHE HANNO INVERTITO LA DIETA, AUMENTANDO GLI OMEGA-3 E RIDUCENDO GLI ALTRI GRASSI, SONO RIUSCITI A...

Donuts

La dieta occidentale ricca di grassi è associata a molti mali, e ora se ne aggiunge un altro: il dolore cronico. Anche se forniscono importanti benefici per il corpo, i grassi vanno assunti con moderazione. La maggior parte di noi ne mangia troppi del tipo omega-6 e non abastanza di quelli omega-3. Una nuova ricerca ha studiato l’inflluenza dei grassi omega-6 sul dolore neuropatico nei malati di diabete o di altri disturbi.

Dolci di pasticceria

A portare avanti lo studio per cinque anni sono stati i ricercatori dell’Università Health Science Center di San Antonio, in Texas, i quali hanno scoperto che l’abbondanza di questi grassi, tipici della dieta occidentale, «è un fattore di rischio significativo per il dolore sia infiammatorio che neuropatico».

I grassi omega-6 si trovano soprattutto in alimenti ricchi di oli vegetali, e fino a un certo fanno bene. «Ma le diete occidentali associate all'obesità sono caratterizzate da livelli molto elevati di quegli acidi negli alimenti, dalle patatine di mais agli anelli di cipolla, rispetto ai grassi omega-3 sani, che si trovano nel pesce e in fonti come i semi di lino e nelle noci», scrivono i ricercatori. «I cibi malsani ricchi di grassi omega-6 comprendono tra gli altri snack, fast food, torte, carni grasse e stagionate».

Caramelle

Invertire abitudini alimentari e aumentare i grassi omega-3 «ha notevolmente ridotto queste condizioni di dolore», hanno scoperto i ricercatori. «Inoltre, gli autori hanno dimostrato che i livelli cutanei di lipidi omega-6 nei pazienti con dolore neuropatico diabetico di tipo 2 erano fortemente associati ai livelli di dolore riportati e alla necessità di assumere farmaci analgesici».

Sebbene siano necessarie ulteriori ricerche, il lavoro potrebbe gettare le «basi per nuovi studi clinici e fornire nuove strade per il trattamento clinico delle neuropatie», hanno scritto i ricercatori della Duke University Aidan McGinnis e Ru-Rong Ji in un editoriale di accompagnamento alla ricerca, che è stata pubblicata su Nature Metabolism.

dolci dolci caramelle e coloranti