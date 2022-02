MANGIARE TROPPO FA MALE ANCHE AL CERVELLO! - TRE PERSONE SU CINQUE NON SANNO CHE L'INTESTINO E' COLLEGATO ALLA SALUTE MENTALE - PER SOSTENERE IL NOSTRO EQUILIBRIO BISOGNA "AUMENTARE DRASTICAMENTE IL CONSUMO DI VERDURE COLORATE E ASSUMERE UN PROBIOTICO QUOTIDIANO"...

La flora intestinale continua a diventare una priorità assoluta per milioni di persone incentrate sulla salute in tutto il mondo, ma si scopre che ce ne sono ancora molte altre che non capiscono appieno il perché. Un recente sondaggio ha rivelato che sebbene il 90% degli adulti pensi in una certa misura alla propria salute intestinale, il 40% non è consapevole che l'intestino è collegato alla salute mentale.

Il sondaggio su 2.000 americani mostra che c'è ancora molta strada da fare perché le persone capiscano quanto sia profonda la connessione tra l'intestino e il cervello. Mentre tre intervistati su cinque avevano già sentito il termine "asse intestino-cervello", solo uno su cinque si sentiva sicuro di sapere cosa significasse.

Allo stesso modo, meno della metà degli intervistati consuma specificamente cibi, bevande o integratori per la salute dell'intestino. Il sondaggio è stato condotto da OnePoll per conto di Hope Foods, e i suoi risultati hanno mostrato che un intervistato su 10 non pensa affatto alla salute dell'intestino.

Questo potrebbe cambiare visto che la consapevolezza dell'asse intestino-cervello continua a diffondersi. Il 44% dei partecipanti al sondaggio crede già che sia la mancanza di istruzione ad avere il maggiore impatto negativo sulla salute mentale. Ma anche se sono confusi sulla scienza, il 72% degli intervistati ha ammesso che mangiare in modo più sano spesso li fa sentire meglio.

«Mangiare una varietà di cibi nutrizionalmente densi e limitare il consumo di cibi dannosi, come zuccheri e cibi altamente trasformati, aiuta il corpo e la mente a funzionare al meglio», afferma Nicole Pavlica, coach della salute della nutrizione integrata, in una dichiarazione per SWNS. «Puoi sostenere la tua salute fisica e mentale aumentando drasticamente il consumo di verdure colorate ad ogni pasto e assumendo un probiotico quotidiano. Questi supportano il microbioma e forniscono al corpo i nutrienti necessari».

E di fronte alla consapevolezza che il loro cibo preferito era dannoso per la loro salute, tre persone su quattro hanno detto che ne avrebbero mangiato di menon, oppure avrebbero rinunciato del tutto. Questo nonostante la scoperta che gli americani hanno maggiori probabilità di rivolgersi al cibo come stimolatore dell'umore rispetto a qualsiasi altro meccanismo di risposta.

Infatti, quando è impantanato di cattivo umore, il 43% delle persone «mangia qualcosa» per sentirsi meglio. E quale è il cibo più popolare in questa categoria? Per la metà di tutti gli intervistati, si tratta di "dolci prelibatezze", oppure, ma distanziati in classifica, "spuntini salati” (38%).

Altri metodi comunemente raccomandati per sollevare il morale non si sono rivelati altrettanto popolari. Ad esempio, solo il 32% degli intervistati afferma di fare stretching o esercizio, mentre ancora meno (29%) esce per prendere una boccata d'aria.

Ma anche se mangiare si è rivelato essere il rimedio più popolare a breve termine, solo il 25% degli intervistati crede che la propria dieta abbia un impatto importante sulla propria salute mentale a lungo termine. Invece, quando si ha una giornata storta le persone sono più propense a incolpare eventi della vita stressanti (43%), scarso sonno (34%) e stress in generale (34%) prima di citare gli effetti di una dieta povera (25%).

Allo stesso modo, gli intervistati hanno anche citato lo stress (42%) e la mancanza di sonno (42%) come killer dell'umore maggiori della fame (35%) o addirittura dei problemi digestivi (15%).

Alla domanda su quali passi hanno adottato per migliorare la propria salute mentale a lungo termine, quasi 4 intervistati su 10 hanno preferito concentrarsi sulle proprie abitudini del sonno (38%) e sulla routine di allenamento (36%).

Finora, i risultati di questi sforzi sembrano essere contrastanti; Il 45% degli intervistati ha affermato di lottare frequentemente con problemi di malattie mentali, mentre un 10% si sente di buon umore solo per un giorno alla settimana.

«Quello che scegliamo di mangiare può avere un enorme impatto su come ci sentiamo», afferma Pavlica. «La serotonina, l'ormone che influenza l'umore e i sentimenti di felicità, è regolata dall'intestino. Quando il microbioma dell'apparato digerente è ottimizzato, tutti i sistemi del corpo funzionano meglio, compreso il cervello».

