Può essere difficile cambiare il modo in cui hai fatto qualcosa per tutta la vita.

Ma con la preoccupazione diffusa per il diffondersi del coronavirus, è una sfida che molte persone devono affrontare.

Tutti noi (si spera) ci laviamo le mani ogni giorno, eppure è raro vedere qualcuno in piedi vicino al lavandino accanto a te fare una schiuma e uno strofinamento completo che duri da 20 a 30 secondi, come ora ci viene consigliato di fare dai funzionari sanitari.

Se trovi difficile prendere l’abitudine di lavare le mani più a lungo, l’attrice Kristen Bell ha qualche spunto per te. Mercoledì Bell ha pubblicato su Instagram una serie di foto che sua madre le aveva inviato, mostrandole le mani in diverse fasi di pulizia.

Utilizzando una luce UV e una crema chiamata Glo-Germ – un olio minerale che si attacca ai germi, ed è visibile solo sotto una luce UV quando appunto si attacca ai germi – è stata in grado di mostrare quanta sporcizia c’era sulle sue mani, anche se sembravano pulite a occhio nudo.

Ha mostrato una differenza drammatica tra l’efficacia di un lavaggio di sei secondi con sapone e un lavaggio di 15 secondi con sapone. Anche se meno accentuata, c’era anche una certa differenza tra un lavaggio di 15 secondi con sapone e uno di 30 secondi: dopo 15 secondi, la mamma di Bell aveva ancora alcune tracce ostinate di batteri bloccati nelle pieghe delle dita e delle nocche, che si sono sbiadite dopo uno strofinamento di 30 secondi. Abbiamo fatto lo stesso esperimento confrontando un lavaggio di mani con sapone con quello fatto col disinfettante per le mani

La scorsa settimana, Business Insider ha condotto un esperimento simile, confrontando l’uso del disinfettante per le mani con un lavaggio accurato delle mani.

I funzionari sanitari concordano sul fatto che sia una buona idea per tutti usare i disinfettanti per le mani, in particolare per coloro con patologie pregresse come l’asma o l’enfisema, ma esortano le persone a non vederlo come sostituto di acqua e sapone.

Come abbiamo scoperto con il nostro esperimento, il disinfettante per le mani è efficace, ma per nulla efficace quanto il lavaggio delle mani.

Ho messo su Glo-Germ e mi sono fatto una foto illuminata dai raggi UV della mia mano sporca dopo che ero andato in farmacia per comprare alcuni oggetti per la casa, usando i contanti e anche toccando una tastiera per digitare il numero della mia carta premio. Come si può vedere, erano piuttosto sporche.

Quindi, ho messo su una dose abbondante di disinfettante per le mani Purell. (Per assicurarsi che il disinfettante per le mani faccia il suo lavoro, ce ne è bisogno di quasi un cucchiaino, secondo l’ American Council on Science and Health.)

Detto questo, i germi si sono abbastanza sbiaditi. Tuttavia, il disinfettante per le mani non rimuove i batteri (come fa il sapone per le mani). Neutralizza semplicemente i batteri, ma li lascia sulla mano, consentendogli di ripresentarsi in seguito.

La foto più eclatante è stata l’ultima, dopo aver insaponato le mani per 20 secondi e sciacquato per 5-10 secondi. È la foto che risplende di meno, perché ci sono pochissimi germi a cui il Glo-Germ si attacca.

C’è un divario di genere nel lavaggio delle mani

La ricerca ha da tempo dimostrato che il lavaggio delle mani non è scontato per tutti.

Uno studio internazionale condotto nel 2014 da ricercatori britannici ha rilevato che il 19% delle persone si lava le mani con il sapone dopo essere entrato in contatto con le feci.

I funzionari sanitari insistono sul fatto che è indispensabile invertire questi numeri – secondo una recente ricerca del MIT, aumentare il lavaggio delle mani in soli 10 aeroporti negli Stati Uniti ridurrebbe la diffusione del coronavirus del 60 percento.

Eppure, Insider Data ha condotto un sondaggio il mese scorso che ha scoperto che sebbene molte persone si lavino le mani di più di prima, c’è un significativo divario di genere: delle 1.000 persone intervistate, il 65% delle donne ha affermato di stare più attenta a lavarsi le mani, rispetto al 52% degli uomini.

Lavati e strofina le mani per 20 secondi – e se non ti piace cantare “Happy Birthday”, prova “Jolene”.

Un modo utile per effettuare il lavaggio delle mani nel modo giusto è cantare una canzone nella tua testa (o ad alta voce) e fermarsi solo quando è finita.

Il classico è cantare “Happy Birthday” due volte. Ma lunedì Insider ha compilato un elenco di altre canzoni su cui puoi effettuare il lavaggio, tra cui “Jolene” e “Raspberry Beret”.

E ricorda, anche dopo che la canzone è finita, prenditi il tempo di asciugarti accuratamente le mani – nuovi germi proliferano nell’umidità.

Informazioni sul nostro sondaggio: le persone intervistate nei sondaggi di SurveyMonkey Audience sono prese da un campione nazionale bilanciato dai dati del censimento relativi a età e sesso. Gli intervistati sono incentivati a completare i sondaggi attraverso contributi di beneficenza. In generale, il polling digitale tende a spostarsi verso persone che hanno accesso a Internet. SurveyMonkey Audience non cerca di ponderare il suo campione in base alla razza o al reddito. Sono stati raccolti in totale 1.051 interviste il 27 febbraio 2020, con un margine di errore di più o meno 3,09 punti percentuali con un livello di fiducia del 95%.