SAPETE COME SI STABILISCE IL PREZZO DEL GAS? – TUTTO GIRA INTORNO AL “TITLE TRANSFER FACILITY”, UNA STRUTTURA PER IL TRASFERIMENTO DEI TITOLI, CIOE’ UN MERCATO ALL'INGROSSO VIRTUALE CHE HA SEDE AD AMSTERDAM - SU QUESTA PIATTAFORMA, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ SONO NEGOZIATI I PREZZI DI ACQUISTO E DI VENDITA DEL GAS NATURALE PER DIVERSE SCADENZE: GLI OPERATORI COMPRANO E VENDONO I CONTRATTI “FUTURES”, ESPRIME OGGI QUELLO CHE È IL VALORE DEL GAS NATURALE IN UN PERIODO FUTURO…