MAR ROSSO DI FUOCO – GLI HOUTHI HANNO ATTACCATO UN’ALTRA NAVE AMERICANA NEL GOLFO DI ADEN: IL MOVIMENTO FILO-IRANIANO HA LANCIATO “MISSILI NAVALI” DOPO L’ULTIMO RAID USA CONTRO I SITI MILITARI DEI RIBELLI YEMENITI – IL PENTAGONO: “NON CERCHIAMO LA GUERRA, NON SIAMO IN GUERRA. NON VOGLIAMO VEDERE UNA GUERRA REGIONALE”. NON LA VORRANNO VEDERE, MA È REALTÀ…

Estratto da www.tgcom24.mediaset.it

I RAID DI STATI UNITI E GRAN BRETAGNA CONTRO GLI HOUTHI

Gli Houthi hanno rivendicato un altro attacco contro una nave americana nel Golfo di Aden. […] Il movimento filo-iraniano, che "governa" lo Yemen […] ha affermato di aver lanciato "missili navali" contro la Chem Ranger nel Golfo di Aden. Lunedì scorso un mercantile di proprietà di una compagna americana era stato preso di mira sempre dagli Houthi al largo dello Yemen. Il Pentagono: "Forze statunitensi hanno colpito alcuni siti dei ribelli".

"Le forze armate yemenite confermano che una ritorsione agli attacchi americani e britannici è inevitabile e che ogni nuova aggressione non rimarrà impunita", si legge in una nota, come riporta il Guardian.

[…] Le forze statunitensi hanno condotto un quinto attacco contro i siti militari ribelli. Gli ultimi attacchi hanno distrutto due missili antinave Houthi che "erano puntati nel Mar Rosso meridionale e pronti a lanciare", ha annunciato il comando centrale degli Stati Uniti in una dichiarazione pubblicata su X.

La foto del battello CHE TRASPORTAVA ARMI IRANIANE AGLI HOUTHI

Sono stati condotti da aerei da caccia F/A-18 della Marina, ha detto il Pentagono. Il presidente Joe Biden ha riconosciuto che i bombardamenti americani e britannici non hanno fermato gli attacchi dei militanti contro le navi nel Mar Rosso.

Gli Stati Uniti non sono in guerra con i ribelli Houthi sostenuti dall'Iran nello Yemen, nonostante i ripetuti attacchi contro obiettivi appartenenti al gruppo, dice un portavoce del Pentagono. "Non cerchiamo la guerra, non intendiamo dire che siamo in guerra. Non vogliamo vedere una guerra regionale", ha detto la portavoce del Pentagono Sabrina Singh parlando di "azioni difensive" […]

I RAID DI STATI UNITI E GRAN BRETAGNA CONTRO GLI HOUTHI manifestazioni pro houthi yemen raid di usa e uk contro i ribelli houthi in yemen raid di usa e uk contro i ribelli houthi in yemen 3 miliziano dei ribelli houthi raid di usa e uk contro i ribelli houthi in yemen 4 milizie houthi - mar rosso milizie houthi - yemen CAMBIO DELLE ROTTE ATTRAVERSO IL CANALE Di suez per le azioni degli houthi nel mar rosso