MARCELL, COME HERE! – LA DOLCE VITA ROMANA DI MARCELL JACOBS TRA CENE AL RISTORANTE, PASSEGGIATE IN CENTRO TRA I NEGOZI DI LUSSO, MARE NEGLI STABILIMENTI PIÙ ESCLUSIVI DI OSTIA, BARBA ALL’ESQUILINO E APERITIVO SUL ROOFTOP DELLA RINASCENTE – AL SUO FIANCO L’INSEPARABILE NICOLE, MAMMA DI DUE DEI SUOI TRE FIGLI, CON LA QUALE CONDIVIDE LA PASSIONE PER LE GRIFFE, L’ABBIGLIAMENTO URBAN STREET E…

marcell jacobs 11

Riccardo Caponetti e Valentina Lupia per "la Repubblica - Edizione Roma"

Allenamenti. Famiglia. E passioni, tante passioni: dalla moda al basket, fino ai bei locali. Trascorrono così, le giornate romane di Marcell Jacobs, che in queste ore festeggia la storica medaglia d'oro conquistata a Tokyo, nei cento metri. Classe ' 94, mamma bresciana e papà marine degli Stati Uniti, vive a Roma, in un appartamento al piano terra al Fleming, con la moglie Nicole Daza e coi suoi due figli a cui si dedica appena può. Non è raro, infatti, incontrarli durante il week- end in Centro con la loro Fiat 500 rossa o « con Uber » , a fare una passeggiata di famiglia e a girare per negozi.

Le griffe e l'abbigliamento urban street, infatti, sono, insieme ai tatuaggi, una grande passione della coppia. Come gli aperitivi al Palazzetto a Trinità dei Monti- piazza di Spagna o le merende sul rooftop della Rinascente. La coppia, che sui social si mostra come affiatatissima, è solita frequentare anche ristoranti, Da Zuma, uno dei loro preferiti, si è tenuto di recente un pranzo con la sorella di Nicole, Francesca, e col suo compagno. E sempre lì, nel ristorante fusion in pieno centro, Jacobs ha portato la compagna per più di qualche cena romantica.

marcell jacobs 18

Ma, rivela Giacomo Spazzini, che dell'atleta cura l'alimentazione, «Marcel apprezza anche la cucina romana» , che però può assaporare solo «ogni tanto, quando gli concediamo dei pasti liberi, e quando la condizione fisica glielo permette » , spiega il preparatore. « Gli abbiamo insegnato che se vuole vincere deve comportarsi da professionista». Ciononostante, seppur entrato nell'olimpo dei più veloci al mondo, Marcel rimane comunque umano: «È molto goloso, gli piacciono i dolci», confida a Repubblica Spazzini.

marcell jacobs 25

In casa Jacobs si ascolta molta musica made in Usa, ma a lui in particolare piace molto Sfera Ebbasta. Le sue canzoni, ha scritto in un post su Instagram, gli danno « una carica incredibile » . Per gli allenamenti, certo, ma anche per divertirsi in famiglia: l'atleta, infatti, « è un papà molto presente » , spiega la vicina di casa. « Durante il lockdown ha fatto anche dei barbecue per la compagna e i figli: insomma, sono una famiglia normalissima. Ma dal vivo sono ancora più belli » , aggiunge. Le giornate al mare? Al V Lounge, un esclusivo stabilimento a Ostia. Tra le altre passioni c'è la pallacanestro. In una foto su Instagram, infatti, salta e cerca di fare canestro nella sede del Basket Roma. « Gli allenamenti alternativi della domenica», aveva scritto in un post. Entrambi adorano la Capitale, « ha una grande energia » , dice sempre Nicole Daza.

marcell jacobs 7

E se per lo shopping frequenta centri commerciali e grandi negozi, per il barbiere opta per una piccola bottega all'Esquilino, in via Giovanni Giolitti 357. A occuparsi del suo viso è il «Re della sfumatura » , un barbiere molto abile nel realizzare le sfumature di moda. Ma qui porta anche a tagliare i capelli il figlioletto Anthony, che ha rapito il suo cuore insieme alla neonata Megan (e al primogenito Jeremy, avuto da una precedente relazione).

marcell jacobs 6 marcell jacobs e la compagna nicole daza 3 marcell jacobs 17 marcell jacobs 15 marcell jacobs 12 marcell jacobs 9 marcell jacobs 2 marcell jacobs 3 marcell jacobs 5 marcell jacobs 11 marcell jacobs 7 marcell jacobs 6 nicole la compagna di marcell jacobs 8 marcell jacobs 15 nicole la compagna di marcell jacobs 6 nicole la compagna di marcell jacobs 7 nicole la compagna di marcell jacobs 4 nicole la compagna di marcell jacobs 3 nicole la compagna di marcell jacobs 5 marcell jacobs 8 nicole la compagna di marcell jacobs 21 nicole la compagna di marcell jacobs 9 marcell jacobs 10 marcell jacobs e la compagna nicole daza 1 marcell jacobs 14 marcell jacobs 9 marcell jacobs 8 marcell jacobs e la compagna nicole daza 2 marcell jacobs 12 marcell jacobs 13 marcell jacobs 4 marcell jacobs 10 marcell jacobs e la compagna nicole daza 4 marcell jacobs 21 marcell jacobs 3 marcell jacobs 2 marcell jacobs 22 marcell jacobs 1 marcell jacobs 20 marcell jacobs 23 marcell jacobs 24 marcell jacobs 5 marcell jacobs 19