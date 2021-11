16 nov 2021 13:07

IL MARCIO NON C'ERA SOLO NELLA "COCUMELLA" - DALL'INCHIESTA SULL'ESAME FARSA PER LA CONOSCENZA DELL'ITALIANO SOSTENUTO DAL CALCIATORE LUIS SUAREZ A PERUGIA SONO SPUNTATE PROVE DI PRESUNTE IRREGOLARITÀ SULL'ASSUNZIONE DI RICERCATORI E PROFESSORI NELL'UNIVERSITÀ PER STRANIERI - SECONDO GLI INQUIRENTI QUALCOSA NON TORNA ALMENO IN TRE O QUATTRO CONCORSI: UNA VENTINA GLI INDAGATI… - VIDEO