15 lug 2021 09:34

MARCO MANCINI VUOTA IL SACCO E TIRA IN BALLO CONTE E VECCHIONE! - L'EX 007 DA' LA SUA VERSIONE AL COPASIR DELL'INCONTRO IN AUTOGRILL CON RENZI: HA SPIEGATO CHE DEL FACCIA A FACCIA ERA STATO INFORMATO VECCHIONE - E CHE NON ERA CERTO IL PRIMO: HA INCONTRATO ALTRI PARLAMENTARI SEMPRE AUTORIZZATO PER ISCRITTO DAL SUO EX CAPO - MANCINI HA RIVELATO CHE DEGLI INCONTRI ERA AL CORRENTE ANCHE CONTE - NON SOLO, HA DETTO CHE GLI ERA STATA PROMESSA LA VICEDIREZIONE DEL DIS DA CONTE, VECCHIONE E DA DI MAIO…