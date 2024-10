MARE FUORI, PESCE IN PIAZZA! - SILVANA ANNICCHIARICO, CURATRICE DELL’OPERA DI GAETANO PESCE ("TU SÌ NA COSA GRANDE"), COMMENTA LA FORMA FALLICA DELL'INSTALLAZIONE DEDICATA A PULCINELLA MESSA A PIAZZA MUNICIPIO: "È UNA CAVITÀ CHE GENERA, CHE ERUTTA, CHE CREA. PESCE MI HA DETTO CHE QUEST’OPERA È L'ESPRESSIONE DELLA VITALITÀ, DELLA CREAZIONE E DELLA SESSUALITÀ..."

Estratto da "Un Giorno da Pecora - Rai Radio1"

MEME SU ROBERTO VANNACCI E L OPERA DI GAETANO PESCE A NAPOLI

L’installazione di Pesce dedicata a Pulcinella? “E’ una cavità che genera, che erutta, che crea. Per me non è un’opera misogina, né fallica e si può prestare a tante interpretazioni diverse”. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Silvana Annichiarico, curatrice dell’opera di Gaetano Pesce ‘Tu sì na cosa grande’, in mostra a Napoli, che tanto sta facendo discutere.

Voi credete di aver raggiunto il vostro obiettivo, siete soddisfatti? “Le rispondo dicendole che una delle ultime cose che ho chiesto a Pesce è stato quali progetti avesse per il futuro. E lui mi ha: risposto far sorridere. Quest’opera è l'espressione della vitalità, della creazione e della sessualità”.

E STATA LA MANO DI DILDO - MEME BY CUSSIDDU